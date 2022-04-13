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Эксперты оценили эффект «четырех колец экономической блокады» на бизнес

Белоусов ранее оценил просадку в промышленности и торговле на 11% из-за санкций
Любовь Романова Федор Ужов
Первый вице-премьер Андрей Белоусов рассказал о негативном эффекте от созданной Западом экономической блокады вокруг России / Пресс-служба Совета Федерации РФ / РИА Новости

Первый вице-премьер Андрей Белоусов, выступая в Совете Федерации 13 апреля, заявил о попытке Запада создать четыре кольца экономической блокады вокруг России – финансовую, торговую, транспортную и гуманитарную. По его словам, негативный эффект уже начал проявляться в деятельности компаний. «Один из главных на сегодня рисков – просадка экономики из-за логистических ограничений, с одной стороны, и недостатка ликвидности в экономике – с другой. Данные опросов руководителей системообразующих предприятий показывают, что эта просадка, к сожалению, уже началась – хотя она пока практически не затронула рынок труда», – сказал Белоусов, выступая в Совете Федерации в среду. Первый вице-премьер отметил, что в промышленности и торговле снижение объемов производства составило около 11%, в других секторах – 9–10%.

Главные кольца

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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