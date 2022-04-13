Эксперты оценили эффект «четырех колец экономической блокады» на бизнес

Первый вице-премьер Андрей Белоусов, выступая в Совете Федерации 13 апреля, заявил о попытке Запада создать четыре кольца экономической блокады вокруг России – финансовую, торговую, транспортную и гуманитарную. По его словам, негативный эффект уже начал проявляться в деятельности компаний. «Один из главных на сегодня рисков – просадка экономики из-за логистических ограничений, с одной стороны, и недостатка ликвидности в экономике – с другой. Данные опросов руководителей системообразующих предприятий показывают, что эта просадка, к сожалению, уже началась – хотя она пока практически не затронула рынок труда», – сказал Белоусов, выступая в Совете Федерации в среду. Первый вице-премьер отметил, что в промышленности и торговле снижение объемов производства составило около 11%, в других секторах – 9–10%.