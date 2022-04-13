Белоусов заявил о попытке Запада ввести «четыре кольца блокады» вокруг России

Белоусов заявил о попытке Запада ввести «четыре кольца блокады» вокруг РоссииНо полностью изолировать шестую по размеру экономику из глобальной системы невозможно
Западные страны предпринимают попытку глобальной блокады России, однако изолировать страну от мировой экономики невозможно, заявил первый вице–премьер РФ Андрей Белоусов. «Очевидно, замысел наших геополитических противников состоит в том, чтобы максимально изолировать Россию от мировой экономики. Буквально вырвать ее из мирохозяйственных связей. Запустив тем самым процессы деградации и распада нашей экономической системы», – отметил он.
По сути, предпринята попытка организовать глобальную блокаду России, состоящую, схематично, из четырех «колец», сказал Белоусов, выступая на правительственном часе в Совете Федерации. Он пояснил, что речь идет о финансовой, торговой, транспортной и гуманитарной блокаде. Полностью создать такую блокаду – изолировать Россию, шестую по величине экономику мира, от глобальной экономической системы – невозможно, подчеркнул первый вице–премьер. И события последних полутора месяцев об этом четко свидетельствуют, отметил Белоусов.
По его словам, в первую очередь правительство должно погасить шок и не допустить паники на товарных и финансовых рынках, а в дальнейшем с учетом новой реальности обеспечить рост российской экономики и повышение доходов граждан.
Кольца блокады
Западные страны ввели санкции против граждан и различных секторов экономики России в ответ на специальную военную операцию на Украине. В частности, в конце февраля крупные российские банки – ВТБ, «ФК Открытие», Совкомбанк, Промсвязьбанк и Новикомбанк – попали под санкции США, предусматривающие заморозку активов и запрет на операции.
В начале марта США наложили блокирующие санкции на Сбербанк и Альфа-банк, которые ранее находились под более щадящими ограничениями. В связи с санкциями Visa и Mastercard приостановили работу в России, в результате чего россияне лишились возможности расплачиваться картами этих платежных систем за рубежом.
Помимо этого Евросоюз ввел запрет на перевозку грузов зарегистрированным в России транспортом, при этом они не распространяются на перевозку препаратов и продовольствия. Западные страны также ввели запрет на импорт российских товаров, в частности морепродуктов, алкогольных напитков, алмазов, а также на экспорт в Россию, в том числе предметов роскоши. Кроме того, США отказались от импорта российской нефти и газа, ЕС к такой мере на данный момент не присоединился.
Меры поддержки
Для предотвращения бегства вкладчиков из банков ЦБ 28 февраля повысил ключевую ставку более чем вдвое – с 9,5 до 20%. Из–за ажиотажного спроса на валюту также были введены ряд ограничений на ее использование, в частности, лимиты на переводы, на снятие валюты со вклада, комиссия на конвертацию, требование к компаниям продавать 80% экспортной выручки. На фоне укрепления рубля и замедления инфляции Банк России понизил ключевую ставку 8 апреля до 17%.
Правительство также ввело меры поддержки экономики. В середине марта премьер Михаил Мишустин сообщил, что в план поддержки российской экономики включено более 100 инициатив на сумму 1 трлн руб., проект «будет постоянно пополняться и выпускаться поэтапно в зависимости от развития ситуации».
Белоусов в Совфеде уточнил, что правительство может направить на поддержку системообразующих предприятий и средних компаний 7–8 трлн руб. без угрозы разгона инфляции. «У нас есть определенные макроэкономические лимиты, в которых мы работаем. Для поддержки других групп предприятий нужно какие-то другие меры предпринимать, в том числе снижение налоговой нагрузки и т. д.», – сказал он.