Белоусов заявил о попытке Запада ввести «четыре кольца блокады» вокруг России

Помимо этого Евросоюз ввел запрет на перевозку грузов зарегистрированным в России транспортом, при этом они не распространяются на перевозку препаратов и продовольствия. Западные страны также ввели запрет на импорт российских товаров, в частности морепродуктов, алкогольных напитков, алмазов, а также на экспорт в Россию, в том числе предметов роскоши. Кроме того, США отказались от импорта российской нефти и газа, ЕС к такой мере на данный момент не присоединился.