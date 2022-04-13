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Экономика

Белоусов заявил о попытке Запада ввести «четыре кольца блокады» вокруг России

Но полностью изолировать шестую по размеру экономику из глобальной системы невозможно
Любовь Романова
Евгений Разумный / Ведомости

Западные страны предпринимают попытку глобальной блокады России, однако изолировать страну от мировой экономики невозможно, заявил первый вице–премьер РФ Андрей Белоусов. «Очевидно, замысел наших геополитических противников состоит в том, чтобы максимально изолировать Россию от мировой экономики. Буквально вырвать ее из мирохозяйственных связей. Запустив тем самым процессы деградации и распада нашей экономической системы», – отметил он. 

По сути, предпринята попытка организовать глобальную блокаду России, состоящую, схематично, из четырех «колец», сказал Белоусов, выступая на правительственном часе в Совете Федерации. Он пояснил, что речь идет о финансовой, торговой, транспортной и гуманитарной блокаде. Полностью создать такую блокаду – изолировать Россию, шестую по величине экономику мира, от глобальной экономической системы – невозможно, подчеркнул первый вице–премьер. И события последних полутора месяцев об этом четко свидетельствуют, отметил Белоусов.

По его словам, в первую очередь правительство должно погасить шок и не допустить паники на товарных и финансовых рынках, а в дальнейшем с учетом новой реальности обеспечить рост российской экономики и повышение доходов граждан.

Кольца блокады

Западные страны ввели санкции против граждан и различных секторов экономики России в ответ на специальную военную операцию на Украине. В частности, в конце февраля крупные российские банки – ВТБ, «ФК Открытие», Совкомбанк, Промсвязьбанк и Новикомбанк – попали под санкции США, предусматривающие заморозку активов и запрет на операции.

Путин заявил, что изолировать Россию невозможно

В начале марта США наложили блокирующие санкции на Сбербанк и Альфа-банк, которые ранее находились под более щадящими ограничениями. В связи с санкциями Visa и Mastercard приостановили работу в России, в результате чего россияне лишились возможности расплачиваться картами этих платежных систем за рубежом.

Помимо этого Евросоюз ввел запрет на перевозку грузов зарегистрированным в России транспортом, при этом они не распространяются на перевозку препаратов и продовольствия. Западные страны также ввели запрет на импорт российских товаров, в частности морепродуктов, алкогольных напитков, алмазов, а также на экспорт в Россию, в том числе предметов роскоши. Кроме того, США отказались от импорта российской нефти и газа, ЕС к такой мере на данный момент не присоединился.

Меры поддержки

Для предотвращения бегства вкладчиков из банков ЦБ 28 февраля повысил ключевую ставку более чем вдвое – с 9,5 до 20%. Из–за ажиотажного спроса на валюту также были введены ряд ограничений на ее использование, в частности, лимиты на переводы, на снятие валюты со вклада, комиссия на конвертацию, требование к компаниям продавать 80% экспортной выручки. На фоне укрепления рубля и замедления инфляции Банк России понизил ключевую ставку 8 апреля до 17%.

Правительство направит на поддержку экономики около 1 трлн рублей

Правительство также ввело меры поддержки экономики. В середине марта премьер Михаил Мишустин сообщил, что в план поддержки российской экономики включено более 100 инициатив на сумму 1 трлн руб., проект «будет постоянно пополняться и выпускаться поэтапно в зависимости от развития ситуации».

Белоусов в Совфеде уточнил, что правительство может направить на поддержку системообразующих предприятий и средних компаний 7–8 трлн руб. без угрозы разгона инфляции. «У нас есть определенные макроэкономические лимиты, в которых мы работаем. Для поддержки других групп предприятий нужно какие-то другие меры предпринимать, в том числе снижение налоговой нагрузки и т. д.», – сказал он.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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