Правительство направит на поддержку экономики около 1 трлн рублей
Правительство России подготовило план мер, направленный на повышение устойчивости экономики страны в условиях санкций, общий объем поддержки оценивается примерно в 1 трлн руб., сообщил премьер-министр Михаил Мишустин на заседании правительственной комиссии.
«Сейчас в него [в план] включено более 100 инициатив — без учета уже принятых и реализуемых. Общий объем финансирования оценивается примерно в 1 трлн руб.», — сказал глава кабмина.
В рамках плана российское правительство обратилось к партнерам по Евразийскому экономическому союзу (ЕАЭС) с инициативой о повышении лимита беспошлинного ввоза товаров в рамках электронной торговли. Кроме того, платить импортные пошлины предлагается по фиксированному валютному курсу.
Среди других мер поддержки импортеров Мишустин также назвал наделение статусом приоритетных товаров «народного потребления» при оформлении в пунктах пропуска на таможне. Речь идет о продуктах питания, лекарствах, комплектующих и запасных частях. Правительство создало список критически важных ввозимых в Россию товаров. Предполагается, что их будут оформлять по упрощенной процедуре, ввозные пошлины обнулят, а действие антидемпинговых пошлин временно остановят.
Вдобавок кабмин намерен запустить специальную программу кредитов на пополнение оборотных средств для системообразующих предприятий. Вначале получить такие ссуды смогут организации из сферы промышленности и торговли, компании агропромышленного комплекса. Затем средства начнут предоставлять предприятиям из сферы транспорта, связи и строительства.
Правительство подготовило около сотни предложений по поддержке строительной отрасли, в том числе почти все обязательные требования к участникам этого рынка могут сделать добровольными. Инициативы касаются также ипотечного кредитования и предоставления помощи застройщикам.
Вдобавок кабмин введет требование по обязательному финансированию госконтрактов на 50-80%. Предоплата для компаний, занимающихся капитальным ремонтом, может составить более 30%. В то же время срок оплаты осуществленных работ или предоставленных услуг по госконтрактам и заказам госкорпораций сократят с 30 до 7 рабочих дней.
Ранее правительство в рамках поддержки экономики и бизнеса в России ввело мораторий на проверки предприятий, а также объявило о новой амнистии капиталов и возможности получить кредитные каникулы. Меры реализуются на фоне экономических, финансовых и секторальных санкций, введенных в отношении страны США, Евросоюзом и некоторым другими государствами за специальную военную операцию на Украине.