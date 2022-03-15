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Экономика

Правительство направит на поддержку экономики около 1 трлн рублей

Ведомости

Правительство России подготовило план мер, направленный на повышение устойчивости экономики страны в условиях санкций, общий объем поддержки оценивается примерно в 1 трлн руб., сообщил премьер-министр Михаил Мишустин на заседании правительственной комиссии.

«Сейчас в него [в план] включено более 100 инициатив — без учета уже принятых и реализуемых. Общий объем финансирования оценивается примерно в 1 трлн руб.», — сказал глава кабмина.

В рамках плана российское правительство обратилось к партнерам по Евразийскому экономическому союзу (ЕАЭС) с инициативой о повышении лимита беспошлинного ввоза товаров в рамках электронной торговли. Кроме того, платить импортные пошлины предлагается по фиксированному валютному курсу.

Среди других мер поддержки импортеров Мишустин также назвал наделение статусом приоритетных товаров «народного потребления» при оформлении в пунктах пропуска на таможне. Речь идет о продуктах питания, лекарствах, комплектующих и запасных частях. Правительство создало список критически важных ввозимых в Россию товаров. Предполагается, что их будут оформлять по упрощенной процедуре, ввозные пошлины обнулят, а действие антидемпинговых пошлин временно остановят.

Вдобавок кабмин намерен запустить специальную программу кредитов на пополнение оборотных средств для системообразующих предприятий. Вначале получить такие ссуды смогут организации из сферы промышленности и торговли, компании агропромышленного комплекса. Затем средства начнут предоставлять предприятиям из сферы транспорта, связи и строительства.

Правительство подготовило около сотни предложений по поддержке строительной отрасли, в том числе почти все обязательные требования к участникам этого рынка могут сделать добровольными. Инициативы касаются также ипотечного кредитования и предоставления помощи застройщикам.

Вдобавок кабмин введет требование по обязательному финансированию госконтрактов на 50-80%. Предоплата для компаний, занимающихся капитальным ремонтом, может составить более 30%. В то же время срок оплаты осуществленных работ или предоставленных услуг по госконтрактам и заказам госкорпораций сократят с 30 до 7 рабочих дней.

Ранее правительство в рамках поддержки экономики и бизнеса в России ввело мораторий на проверки предприятий, а также объявило о новой амнистии капиталов и возможности получить кредитные каникулы. Меры реализуются на фоне экономических, финансовых и секторальных санкций, введенных в отношении страны США, Евросоюзом и некоторым другими государствами за специальную военную операцию на Украине.

Ранее по теме: Правительство предложило повысить в 5 раз порог беспошлинного ввоза товаров

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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