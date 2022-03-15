Правительство направит на поддержку экономики около 1 трлн рублей

Вдобавок кабмин введет требование по обязательному финансированию госконтрактов на 50-80%. Предоплата для компаний, занимающихся капитальным ремонтом, может составить более 30%. В то же время срок оплаты осуществленных работ или предоставленных услуг по госконтрактам и заказам госкорпораций сократят с 30 до 7 рабочих дней.