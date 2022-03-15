Правительство предложило повысить в 5 раз порог беспошлинного ввоза товаров

Беспошлинный порог снижается последние несколько лет. В 2019 г. весовой лимит составлял 31 кг, стоимостной – 500 евро, а до этого он был равен 1000 евро. Кроме того, в прошлом году Минфин предлагал продолжить постепенно уменьшать лимит: в частности, снизить беспошлинный порог с 1 июля 2022 г. до 100 евро, с 1 января 2023 г. – до 50 евро, с 1 января 2024 г. – до 20 евро. Инициативу должны были рассмотреть на совете ЕАЭС в ноябре 2021 г., но тогда решения по этому вопросу вынесено не было.