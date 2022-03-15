Правительство предложило повысить в 5 раз порог беспошлинного ввоза товаров

Правительство предложило повысить в 5 раз порог беспошлинного ввоза товаровЛьгота будет действовать до 1 октября 2022 года
Правительство обсуждает повышение лимита беспошлинного ввоза товаров для физических лиц до 1000 евро. Речь идет об электронной торговле – покупках на зарубежных сайтах. Такая мера содержится в обновленном плане первоочередных действий по развитию российской экономики в условиях санкций (документ от 12 марта есть у «Ведомостей», его подлинность подтвердил федеральный чиновник). Источник также уточнил, что этот пункт сохраняет свою актуальность.
Правительство предложит партнерам по ЕАЭС повысить максимальный лимит беспошлинного ввоза товаров в рамках электронной торговли, заявил 15 марта премьер Михаил Мишустин на заседании президиума правительственной комиссии по повышению устойчивости российской экономики в условиях санкций. По его словам, это позволит сохранить максимально возможный в текущих условиях доступ к необходимым ресурсам и товарам.
Предполагается, что увеличенный порог будет действовать до 1 октября 2022 г. Ответственные исполнители по инициативе – Минэкономразвития, Минфин и ФТС. Мера может быть одобрена только после решения Евразийской экономической комиссии (ЕЭК). Следующее заседание ЕЭК запланировано на 17 марта. «Ведомости» направили запросы представителям ведомств и ЕЭК.
Представитель Минэка не ответил на вопросы о том, обсуждается ли этот пункт в правительстве, но уточнил, что в повестке ближайшего заседания ЕЭК на данный момент этого вопроса нет.
С 1 января 2020 г. беспошлинный порог для ввоза товаров гражданами для личного пользования составляет 200 евро. В случае, если стоимость посылки превышает эту сумму или ее вес составляет более 31 кг, то необходимо заплатить пошлину в размере 15% от стоимости заказа, но не менее 2 евро за 1 кг.
Беспошлинный порог снижается последние несколько лет. В 2019 г. весовой лимит составлял 31 кг, стоимостной – 500 евро, а до этого он был равен 1000 евро. Кроме того, в прошлом году Минфин предлагал продолжить постепенно уменьшать лимит: в частности, снизить беспошлинный порог с 1 июля 2022 г. до 100 евро, с 1 января 2023 г. – до 50 евро, с 1 января 2024 г. – до 20 евро. Инициативу должны были рассмотреть на совете ЕАЭС в ноябре 2021 г., но тогда решения по этому вопросу вынесено не было.
Цели повышения лимита
С 10 марта россияне не могут использовать карты российских банков Visa и Mastercard для оплаты покупок на зарубежных сайтах. Кроме того, ряд зарубежных онлайн–ритейлеров заявили о приостановке деятельности внутри России. Например, онлайн–магазины люксовых товаров FarFetch, Yoox Net–a–Porter, интернет–магазин одежды Asos на время прекратили доставку в Россию, американский онлайн–сервис eBay и Amazon приостановили транзакции по российским адресам.
Кроме того, ряд зарубежных брендов одежды поставили на паузу работу внутри страны – это, в том числе, испанская компания Inditex (входят такие бренды как Zara, Bershka, Pull & Bear, Oysho, Massimo Dutti) и H&M. Ряд люксовых марок также объявили о приостановке работы, например, Chanel, LV, Rolex, Cartier. Кроме того, заявили о временной остановке производства и отгрузок компании по производству бытовой и электронной техники (Indesit, Bosch, HP, Apple, Intel).
Предложенная мера нужна, чтобы расширить альтернативные каналы поставок товаров из–за рубежа, полагает руководитель направления реального сектора ЦМАКП Владимир Сальников. В результате фактического закрытия товарооборота с европейскими и американскими странами будет развиваться торговля по азиатскому и ближневосточному направлению – с Китаем, Турцией и так далее, говорит эксперт. «Но все-таки повышенный порог следует рассматривать как временную меру, долго так продолжаться не может», – подчеркивает он.
В свете ухода многих иностранных компаний потребители могут интересоваться зарубежными непродовольственными товарами, считает Сальников: бытовой техникой, электроникой, смартфонами, одеждой. Российский продовольственный рынок хорошо обеспечен, поэтому вряд ли повышение порога направлено на этот сектор, говорит он.
«У нас было долгое время такое явление как «челночная» торговля. До начала нулевых физлица довольно активно ввозили в определенных объемах товары для продажи, и здесь есть социальный эффект, так как это определенная форма самозанятости», – вспоминает Сальников. По его словам, такая практика может повториться.
Ранее «Ведомости» писали, что логистические компании жалуются на задержку посылок из–за границы в аэропортах Москвы. Таможенные пункты столичных аэропортов «Шереметьево» и «Внуково» задерживают ввозимые из–за рубежа посылки для физических лиц, а также отказывают в вывозе купленных онлайн товаров, на которые оформлен возврат. Таким же образом сейчас действует и Авиационный центр электронного декларирования (ЦЭД) – таможенный пост, занимающийся оформлением товаров в электронном виде и удаленном режиме. Об этом сообщили в транспортной компании СДЭК и подтвердили сотрудники двух других логистических операторов, работающих в этих аэропортах.