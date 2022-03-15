Логисты жалуются на задержку посылок из-за границы в аэропортах Москвы

Представитель аэропорта «Шереметьево» уточнил «Ведомостям», что Шереметьевская таможня действительно усилила контроль над ввозом и вывозом товаров, указанных в постановлениях правительства № 311, 312 и 313 от 9 марта 2022 г. Эти документы были приняты в ответ на санкции ЕС и США против России после начала с 24 февраля военной операции на Украине. В них указан перечень более чем из 200 наименований ранее ввезенных в Россию из-за рубежа товаров и оборудования, которые временно запрещается вывозить из страны (но речь идет не об одежде или продуктах, а о телекоммуникационном и медицинском оборудовании, транспортных средствах, сельхозтехнике, электрической аппаратуре).