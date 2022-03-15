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Логисты жалуются на задержку посылок из-за границы в аэропортах Москвы

Таможня усилила проверки на фоне новых контрсанкций России
Ксения Потаева Маргарита Соболь Александр Волобуев
Проблемы возникли не только у СДЭК, но в том числе и с заказами на популярных китайских площадках / Антон Новодережкин / ТАСС

Таможенные пункты столичных аэропортов «Шереметьево» и «Внуково» задерживают ввозимые из-за рубежа посылки для физических лиц, а также отказывают в вывозе купленных онлайн товаров, на которые оформлен возврат. Это «Ведомостям» сообщили в транспортной компании СДЭК и подтвердили сотрудники двух других логистических операторов, работающих в этих аэропортах. Таким же образом сейчас действует и Авиационный центр электронного декларирования (ЦЭД) – таможенный пост, занимающийся оформлением товаров в электронном виде и удаленном режиме, утверждают они.

Представитель аэропорта «Шереметьево» уточнил «Ведомостям», что Шереметьевская таможня действительно усилила контроль над ввозом и вывозом товаров, указанных в постановлениях правительства № 311, 312 и 313 от 9 марта 2022 г. Эти документы были приняты в ответ на санкции ЕС и США против России после начала с 24 февраля военной операции на Украине. В них указан перечень более чем из 200 наименований ранее ввезенных в Россию из-за рубежа товаров и оборудования, которые временно запрещается вывозить из страны (но речь идет не об одежде или продуктах, а о телекоммуникационном и медицинском оборудовании, транспортных средствах, сельхозтехнике, электрической аппаратуре).

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных