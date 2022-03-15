Логисты жалуются на задержку посылок из-за границы в аэропортах Москвы

Логисты жалуются на задержку посылок из-за границы в аэропортах МосквыТаможня усилила проверки на фоне новых контрсанкций России
Таможенные пункты столичных аэропортов «Шереметьево» и «Внуково» задерживают ввозимые из-за рубежа посылки для физических лиц, а также отказывают в вывозе купленных онлайн товаров, на которые оформлен возврат. Это «Ведомостям» сообщили в транспортной компании СДЭК и подтвердили сотрудники двух других логистических операторов, работающих в этих аэропортах. Таким же образом сейчас действует и Авиационный центр электронного декларирования (ЦЭД) – таможенный пост, занимающийся оформлением товаров в электронном виде и удаленном режиме, утверждают они.
Представитель аэропорта «Шереметьево» уточнил «Ведомостям», что Шереметьевская таможня действительно усилила контроль над ввозом и вывозом товаров, указанных в постановлениях правительства № 311, 312 и 313 от 9 марта 2022 г. Эти документы были приняты в ответ на санкции ЕС и США против России после начала с 24 февраля военной операции на Украине. В них указан перечень более чем из 200 наименований ранее ввезенных в Россию из-за рубежа товаров и оборудования, которые временно запрещается вывозить из страны (но речь идет не об одежде или продуктах, а о телекоммуникационном и медицинском оборудовании, транспортных средствах, сельхозтехнике, электрической аппаратуре).