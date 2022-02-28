Банк России повысил ключевую ставку до 20%Новое значение стало рекордом. До этого ставка находилась на уровне 9,5%
Совет директоров Банка России решил повысить ключевую ставку с 28 февраля с 9,5 до рекордных 20%, говорится на сайте регулятора. В ЦБ пояснили, что для российской экономики кардинально изменились внешние условия, а повышение ставки позволит обеспечить повышение депозитных ставок до уровней, нужных для компенсации роста девальвационных и инфляционных рисков.
«Внешние условия для российской экономики кардинально изменились. Повышение ключевой ставки позволит обеспечить увеличение депозитных ставок до уровней, необходимых чтобы компенсировать возросшие девальвационные и инфляционные риски. Это позволит поддержать финансовую и ценовую стабильность и защитить сбережения граждан от обесценения», — говорится в сообщении.
В регуляторе отметили, что дальнейшие решения по ключевой ставке будут приниматься на основе оценки рисков со стороны внешних и внутренних условий и реакции на них финансовых рынков, а также с учетом фактической и ожидаемой динамики инфляции относительно цели, развития экономики на прогнозном горизонте.
11 февраля совет директоров ЦБ повысил ключевую ставку на 1 п. п. до 9,5%. Такое же решение было принято в конце 2021 г., когда ставка выросла до 8,5%.