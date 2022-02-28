Банк России повысил ключевую ставку до 20%

В регуляторе отметили, что дальнейшие решения по ключевой ставке будут приниматься на основе оценки рисков со стороны внешних и внутренних условий и реакции на них финансовых рынков, а также с учетом фактической и ожидаемой динамики инфляции относительно цели, развития экономики на прогнозном горизонте.