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Финансы

Банк России повысил ключевую ставку до 20%

Новое значение стало рекордом. До этого ставка находилась на уровне 9,5%
Дарья Савенкова
РИА Новости

Совет директоров Банка России решил повысить ключевую ставку с 28 февраля с 9,5 до рекордных 20%, говорится на сайте регулятора. В ЦБ пояснили, что для российской экономики кардинально изменились внешние условия, а повышение ставки позволит обеспечить повышение депозитных ставок до уровней, нужных для компенсации роста девальвационных и инфляционных рисков.

«Внешние условия для российской экономики кардинально изменились. Повышение ключевой ставки позволит обеспечить увеличение депозитных ставок до уровней, необходимых чтобы компенсировать возросшие девальвационные и инфляционные риски. Это позволит поддержать финансовую и ценовую стабильность и защитить сбережения граждан от обесценения», — говорится в сообщении.

В регуляторе отметили, что дальнейшие решения по ключевой ставке будут приниматься на основе оценки рисков со стороны внешних и внутренних условий и реакции на них финансовых рынков, а также с учетом фактической и ожидаемой динамики инфляции относительно цели, развития экономики на прогнозном горизонте.

11 февраля совет директоров ЦБ повысил ключевую ставку на 1 п. п. до 9,5%. Такое же решение было принято в конце 2021 г., когда ставка выросла до 8,5%.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных