ЦБ снизит ключевую ставку до 17%Решение вступит в силу 11 апреля
Совет директоров ЦБ РФ принял решение снизить ключевую ставку на 300 б. п. до 17% годовых, сообщает пресс-служба регулятора. Решение вступит в силу 11 апреля 2022 г.
«Сегодняшнее решение отражает изменение баланса рисков ускорения роста потребительских цен, спада экономической активности и рисков для финансовой стабильности», — говорится в сообщении.
В ЦБ отметили, что на сегодняшний день риски для финансовой стабильности перестали нарастать, в том числе благодаря принятым мерам по контролю за движением капитала. Экспортеры с конца февраля обязаны продавать 80% валютной выручки в рамках всех внешнеторговых договоров, также ограничены переводы россиян и компаний в валюте за рубеж и установлен лимит на снятие наличной валюты со счетов.
Сейчас наблюдается устойчивый приток средств на срочные депозиты, при этом годовая инфляция продолжит возрастать в силу эффекта базы, но последние недельные данные указывают на существенное замедление текущих темпов роста цен, в том числе благодаря динамике обменного курса рубля, отметили в ЦБ. По данным Росстата, недельная инфляция за период с 26 марта по 1 апреля замедлилась до 0,99% против 1,16% неделей ранее.
«Произошедшее ужесточение денежно-кредитных условий частично компенсировано программами поддержки кредитования со стороны правительства и Банка России, но в целом продолжит ограничивать проинфляционные риски», — сообщили в ЦБ.
ЦБ будет принимать дальнейшие решения по ключевой ставке исходя из оценки рисков со стороны внешних и внутренних условий, реакции на них финансовых рынков и с учетом фактической и ожидаемой динамики инфляции относительно таргета, а также развития экономики на прогнозном горизонте. Регулятор допустил, что продолжит принимать решения о снижении ставки на ближайших заседаниях. Следующее заседание, на котором будет рассматриваться вопрос об уровне ключевой ставки, назначено на 29 апреля.
Ключевая ставка 28 февраля была повышена с 9,5 до 20% на фоне западных санкций. Это рекордное значение с февраля 2003 г. На заседании 18 марта совет директоров принял решение сохранить ставку на прежнем уровне.