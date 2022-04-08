ЦБ снизит ключевую ставку до 17%

ЦБ будет принимать дальнейшие решения по ключевой ставке исходя из оценки рисков со стороны внешних и внутренних условий, реакции на них финансовых рынков и с учетом фактической и ожидаемой динамики инфляции относительно таргета, а также развития экономики на прогнозном горизонте. Регулятор допустил, что продолжит принимать решения о снижении ставки на ближайших заседаниях. Следующее заседание, на котором будет рассматриваться вопрос об уровне ключевой ставки, назначено на 29 апреля.