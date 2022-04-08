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Финансы

ЦБ снизит ключевую ставку до 17%

Решение вступит в силу 11 апреля
Егор Ефимчик
Ярослав Чингаев / для Ведомостй

Совет директоров ЦБ РФ принял решение снизить ключевую ставку на 300 б. п. до 17% годовых, сообщает пресс-служба регулятора. Решение вступит в силу 11 апреля 2022 г.

«Сегодняшнее решение отражает изменение баланса рисков ускорения роста потребительских цен, спада экономической активности и рисков для финансовой стабильности», — говорится в сообщении.

В ЦБ отметили, что на сегодняшний день риски для финансовой стабильности перестали нарастать, в том числе благодаря принятым мерам по контролю за движением капитала. Экспортеры с конца февраля обязаны продавать 80% валютной выручки в рамках всех внешнеторговых договоров, также ограничены переводы россиян и компаний в валюте за рубеж и установлен лимит на снятие наличной валюты со счетов.

ЦБ сохранил ключевую ставку на уровне 20%

Это максимальный показатель более чем за 19 лет

Сейчас наблюдается устойчивый приток средств на срочные депозиты, при этом годовая инфляция продолжит возрастать в силу эффекта базы, но последние недельные данные указывают на существенное замедление текущих темпов роста цен, в том числе благодаря динамике обменного курса рубля, отметили в ЦБ. По данным Росстата, недельная инфляция за период с 26 марта по 1 апреля замедлилась до 0,99% против 1,16% неделей ранее.

«Произошедшее ужесточение денежно-кредитных условий частично компенсировано программами поддержки кредитования со стороны правительства и Банка России, но в целом продолжит ограничивать проинфляционные риски», — сообщили в ЦБ.

ЦБ будет принимать дальнейшие решения по ключевой ставке исходя из оценки рисков со стороны внешних и внутренних условий, реакции на них финансовых рынков и с учетом фактической и ожидаемой динамики инфляции относительно таргета, а также развития экономики на прогнозном горизонте. Регулятор допустил, что продолжит принимать решения о снижении ставки на ближайших заседаниях. Следующее заседание, на котором будет рассматриваться вопрос об уровне ключевой ставки, назначено на 29 апреля.

Ключевая ставка 28 февраля была повышена с 9,5 до 20% на фоне западных санкций. Это рекордное значение с февраля 2003 г. На заседании 18 марта совет директоров принял решение сохранить ставку на прежнем уровне.

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Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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