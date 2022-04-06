Годовая инфляция в России ускорилась до 16,7%

Как следует из данных Росстата, с 26 марта по 1 апреля плодоовощная продукция в среднем подорожала на 1,4% (рост на 2,7% неделей ранее). Ускорился рост цен на свеклу – до 11,3% с 9,5% и картофель – до 4,8% с 4,1% неделей ранее. Рост цен, помимо лука, замедлился на капусту – до 13,2% с 15,9%, морковь – на 8,5% с 11,5%.