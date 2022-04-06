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Экономика

Годовая инфляция в России ускорилась до 16,7%

Ведомости

Годовая инфляция в России по состоянию на 1 апреля ускорилась до 16,7%, свидетельствуют данные Минэкономразвития. На 25 марта инфляция составляла 15,66%. Продовольственная инфляция на 1 апреля в годовом выражении составила 18,75%, рост цен на непродовольственные товары составил 20,21%. 

При этом недельный показатель инфляции c 26 марта 1 апреля 2022 г. снизился и составил 0,99% после 1,16% неделей ранее, сообщил Росстат. 

«За неделю c 26 марта по 1 апреля 2022 г. инфляция продолжила замедляться и составила 0,99% после 1,16% неделей ранее. На фоне укрепления рубля рост цен на непродовольственные товары продолжил замедляться (0,90% после 1,51%), при этом цены на бензин снижаются четвертую неделю подряд», - следует из обзора Минэкономразвития. 

Как следует из данных Росстата, с 26 марта по 1 апреля плодоовощная продукция в среднем подорожала на 1,4% (рост на 2,7% неделей ранее). Ускорился рост цен на свеклу – до 11,3% с 9,5% и картофель – до 4,8% с 4,1% неделей ранее. Рост цен, помимо лука, замедлился на капусту – до 13,2% с 15,9%, морковь – на 8,5% с 11,5%.

В целом с начала года потребительские цены в России увеличились на 9,99%. Для сравнения: в марте 2021 г. потребительские ценны выросли на 0,66%, с января по март 2021 г. – на 2,13%.

Целью по инфляции в стране является показатель в 4%. Согласно консенсус-прогнозу Центробанка, инфляция в России по итогам 2022 г. составит 20%, а в 2023 г. снизится до 8%.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных