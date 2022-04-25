Как поможет бизнесу президентская отсрочка по страховым взносам

Как собирают страховые взносы

Согласно действующему закону о бюджете Фонда социального страхования (ФСС) России, прогнозируемый общий объем доходов бюджета фонда в 2022 г. определен в сумме 988,1 млрд руб., расходов — 944,1 млрд руб., профицит по плану — 44 млрд руб. Бюджет фонда на 2023 и 2024 гг. также спланирован с профицитом.

Основными источниками доходов бюджета ФСС на период 2022–2024 гг. являются страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, а также межбюджетные трансферты из федерального бюджета.