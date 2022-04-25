Как поможет бизнесу президентская отсрочка по страховым взносам

Как поможет бизнесу президентская отсрочка по страховым взносамЭто поддержит оборотные средства, но потребует дофинансирования бюджета ФСС
Компаниям, которые поставляют товары и услуги на внутренний рынок, будет предоставлена отсрочка по уплате страховых платежей на год, заявил 25 апреля в ходе совещания по экономическим вопросам президент России Владимир Путин. «В этот список не войдут экспортеры, компании финансовой сферы, оптовой торговли, а также организации бюджетного сектора. Точный перечень отраслей будет определён правительством», – заявил Путин. Мера затронет свыше 2,8 млн предприятий, где трудятся почти 52 млн человек, добавил он.
Льготный период, за который не надо будет платить страховые взносы, охватит II квартал 2022 г., а для производственных предприятий отсрочка распространится еще и на III квартал, подчеркнул президент. За полгода мера позволит сэкономить бизнесу 1,6 трлн руб., оценил он: около 1,1 трлн руб. – во втором квартале года и еще 500 млрд руб. – в третьем.
«Речь идет обо всех компаниях, которые работают на внутренний рынок, будь то обрабатывающее производство, сельское хозяйство, отрасли транспорта, ЖКХ и так далее», – заявил министр экономического развития Максим Решетников, добавив, что под исключение попадут указанные президентом сферы. Мера коснется 2/3 российской экономики, подчеркнул министр.
Отсрочка уплаты страховых взносов за третий квартал распространится только на производственный сектор, она затронет 30% экономики, где занято 23 млн человек, добавил Решетников. Речь идет об 1,2 млн компаний из сфер промышленного производства, не связанного с экспортом, сельского хозяйства, строительства, некоторых отраслей транспорта, ИТ и телекоммуникаций, пояснил «Ведомостям» представитель Минэкономразвития.
Как собирают страховые взносы
Согласно действующему закону о бюджете Фонда социального страхования (ФСС) России, прогнозируемый общий объем доходов бюджета фонда в 2022 г. определен в сумме 988,1 млрд руб., расходов — 944,1 млрд руб., профицит по плану — 44 млрд руб. Бюджет фонда на 2023 и 2024 гг. также спланирован с профицитом.
Основными источниками доходов бюджета ФСС на период 2022–2024 гг. являются страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, а также межбюджетные трансферты из федерального бюджета.
Правительство также готовит дополнительные меры стимулирования компаний, связанные с «льготированием или списанием какой-то части в зависимости от сохранения занятости», сообщил Решетников. Решение будет зависеть от ситуации в экономике в апреле и мае, а также от бюджетных возможностей, подчеркнул он.
Президент «Опоры России» Александр Калинин считает отсрочку по уплате страховых взносов просчитанным и взвешенным решением. По его словам, бизнес фактически получит беспроцентные кредиты. «Кто-то в оборотку (оборотные средства. – "Ведомости") их пустит, кто-то в расчеты с поставщиками, кто-то на выплату заработной платы. В любом случае эти деньги останутся в экономике», – отметил Калинин.
По словам члена генерального совета «Деловой России» Алексея Мостовщикова, инициатива об отсрочке уплаты страховых взносов – эффективная и своевременная мера. Он считает, что необходимы ограничивающие факторы в виде условия по сохранению или увеличению численности рабочих мест. Высокие ставки страховых взносов в России вызывают постоянные дискуссии и недовольство предпринимателей, добавил он. В тоже время социальные фонды должны более активно принимать участие в размещении средств в реальном секторе экономики, что поддержит развитие российских предприятий, считает Мостовщиков.
Отсрочка взносов сохранит у предприятий оборотные средства, что позитивно скажется на их финансовом состоянии, отмечает директор аналитического департамента ИК «Регион» Валерий Вайсберг. При этом мера может привести к дефициту бюджета Фонда социального страхования (ФСС), который может быть профинансирован из федерального бюджета или за счет средств Фонда национального благосостояния, считает эксперт.
В 2020 г., во время пандемии COVID-19 дефицит ФСС составил 135 млрд руб. из-за масштабного количества взятых больничных, напомнил он. Кроме того, тогда тоже действовала мера по отсрочке отдельных видов взносов для ряда предприятий, добавил Вайсберг.