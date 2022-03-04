Бизнес-омбудсмен предложил снизить ставку страховых взносов до 12%

Не первый опыт

Аналогичная мера применялась в СССР и во время кризиса в конце 1990-х. В СССР была государственная монополия на внешнюю торговлю. После ее отмены в 1989 г. экспортеры сначала могли пользоваться всей валютной выручкой, но из-за сложившейся критической ситуации с внешним долгом с 7 января 1991 г. все экспортеры независимо от форм собственности и ведомственной принадлежности должны были продавать 40% валютной выручки Внешэкономбанку. Эти средства планировалось направить на погашение внешнего долга СССР.



В 1998 г., чтобы удержать валюту в стране, норматив обязательной продажи был 75%. По мере того как Россия выходила из кризиса, норматив снижался и был полностью отменен с 2007 г. В 2014 г. правительство тоже требовало от экспортеров стабильно продавать валютную выручку. ЦБ и Росфинмониторинг ежедневно мониторили продажи бизнесом валюты на рынке. За валютные нарушения (включая невозврат валютной выручки) предусмотрен штраф 75-100% от суммы операции (ст. 15.25 КоАП).