Бизнес-омбудсмен предложил снизить ставку страховых взносов до 12%В аппарате Титова сформировали антикризисный пакет для поддержки компаний
Уполномоченный по защите прав предпринимателей Борис Титов направил председателю правительства Михаилу Мишустину предложения для поддержки малого и среднего бизнеса на фоне санкций, сообщил «Ведомостям» его представитель. В сформированном бизнес-омбудсменом перечне – налоговые послабления, отсрочки по кредитам и аренде, заморозка роста тарифов монополий, мораторий на банкротство и послабления по госконтрактам.
Нарастающий объем внешних ограничений ведет к возникновению дисбалансов в экономике – это приводит к разрыву цепочек поставок, усложнению расчетов с иностранным контрагентами, изменению характеристик спроса, росту ставок по кредитам, снижению курса рубля, говорится в письме Титова, направленном в правительство.
Сейчас кабмин собирает предложения деловых объединений по мерам поддержки бизнеса для формирования антикризисного пакета, сообщил ранее журналистам представитель Минэка. Точкой сборки всех мер поддержки стал оперативный план правительства, в который в том числе должны войти предложения бизнеса, говорил первый вице-премьер Андрей Белоусов. Правительство проводит консультации с бизнесом в рамках оперативного штаба по повышению устойчивости развития российской экономики в условиях санкций.
Налоги
Титов предлагает предоставить отсрочку по уплате оставшейся части налогов за 2021 г. и налогов за первый квартал 2022 г. по аналогии с практикой «антиковидных» мер. Бизнес-омбудсмен также предлагает ввести мораторий на повышение кадастровой стоимости недвижимого имущества, обнулить ставку налога на имущество на два года для производственных предприятий и отменить авансирование по налогу на прибыль на один год. Налог на имущество и земельный налог рассчитывается исходя из кадастровой стоимости объекта недвижимости или участка.
Кроме того, бизнесу необходимо предоставить право выбора способа начисления и уплаты НДС по факту оплаты, а не только по отгрузке, считает Титов. Малый и средний бизнес обычно платит налог на прибыль и НДС «авансом», часто за счет кредитных средств, – задолго до получения реальных денег.
Еще одно предложение – снизить до 12% ставку страховых взносов для всех субъектов предпринимательской деятельности – независимо от вида деятельности, размера и специальных режимов льготирования. Взамен Титов предлагает распространить оплату страховых взносов на все доходы физических лиц, включая дивиденды от предпринимательской деятельности. Сейчас для организаций и ИП, включенных в Единый реестр МСП, совокупный тариф страховых взносов снижен с 30 до 15% для части зарплат, превышающих в течение месяца МРОТ.
Поскольку размер штрафов и пеней привязаны к ключевой ставке, а она резко увеличена до 20% – необходимо ввести полный мораторий на уплату всех штрафов и пеней на три месяца с возможностью последующего продления, считает бизнес-омбудсмен.
Кредиты
Среди предложений Титова – мораторий на выплату основного долга по уже выданным кредитам, но с сохранением обязанности по выплате процентов. Кроме того, предлагается исключить невыполнение обязательств заемщика в качестве основания к расторжению кредитных договоров или снижения кредитного рейтинга заемщика.
Также Титов предложил списать задолженность по льготным кредитам по программе ФОТ 3.0 в размере 20% от суммы долга. Программа льготного кредитования ФОТ 3.0 действовала с марта по июль 2021 г., она была запущена для сохранения рабочих мест в самых пострадавших во время пандемии отраслях. Ее участниками стали те предприниматели, которые уже получали займы по программе ФОТ 2.0. Предприятия МСП могли получить кредит на сумму, рассчитанную по формуле один МРОТ на одного сотрудника, умноженные на 12 месяцев.
Кроме того, бизнесу необходима поддержка в виде выплат для сохранения рабочих мест сроком на один год с возможностью списания в случае сохранения 100% рабочих мест, считает он. Мера по списанию тела кредита взамен на сохранение рабочих мест также была реализована в рамках «антиковидных» мер поддержки. По программе ФОТ 2.0 задолженность списывалась в полном объеме, если предприятие сохраняло 90% штата.
Госконтракты и аренда
В связи с изменениями курса рубля бизнес-омбудсмен предлагает разрешить государственным заказчикам пересматривать сумму заключенных до 24 февраля госконтрактов в соответствии с изменениями цен на рынке. Кроме того, поставщикам необходимо разрешить менять техническое задание, поскольку из-за запрета поставок многие обязательства нельзя выполнить по номенклатуре. Также можно увеличить до 50% авансы по контрактам, вновь заключаемым в рамках 44-ФЗ (госзакупки) и 223-ФЗ (закупки госкомпаний). Предлагается также запретить накладывать штрафы, если изменения номенклатуры или задержки исполнения связаны с санкциями.
Рост тарифов ресурсных монополий (электричество, газ и водоснабжение) можно запретить на один год, а также исключить авансирование при оплате электроэнергии, считает Титов.
Также в списке предложений – отсрочка по аренде госимущества на один год при долгосрочной аренде и мораторий на банкротство по долгам перед государством и госкомпаниями.
Валютная выручка
Титов предлагает увеличить производителям экспортной продукции несырьевого сектора, технологическим компаниям срок обязательной продажи валютной выручки с трех дней до одного месяца с момента зачисления ее на счет. Также можно ввести для таких компаний мораторий на штрафы за невозврат валютной выручки, считает бизнес-омбудсмен.
Государство обязало экспортеров продавать 80% валютной выручки. Это должно поддержать курс рубля в условиях блокировки Западом резервов Банка России.
Валютные ограничения затронули и граждан. С 1 марта всем россиянам запрещено зачислять валюту на свои счета и вклады за рубежом. Запрет затронул даже тех, кто более 183 дней в году проживает в другой стране. Со 2 марта запрещено вывозить из страны наличными свыше $10 000 долларов (на одного человека).
Не первый опыт
Аналогичная мера применялась в СССР и во время кризиса в конце 1990-х. В СССР была государственная монополия на внешнюю торговлю. После ее отмены в 1989 г. экспортеры сначала могли пользоваться всей валютной выручкой, но из-за сложившейся критической ситуации с внешним долгом с 7 января 1991 г. все экспортеры независимо от форм собственности и ведомственной принадлежности должны были продавать 40% валютной выручки Внешэкономбанку. Эти средства планировалось направить на погашение внешнего долга СССР.
В 1998 г., чтобы удержать валюту в стране, норматив обязательной продажи был 75%. По мере того как Россия выходила из кризиса, норматив снижался и был полностью отменен с 2007 г. В 2014 г. правительство тоже требовало от экспортеров стабильно продавать валютную выручку. ЦБ и Росфинмониторинг ежедневно мониторили продажи бизнесом валюты на рынке. За валютные нарушения (включая невозврат валютной выручки) предусмотрен штраф 75-100% от суммы операции (ст. 15.25 КоАП).
Кроме этого, Титов предлагает расширить амнистию капитала – в течение двух лет не считать доходом репатриированные прямые инвестиции или инвестиции с неподтвержденным источником.
Для возврата активов в Россию объявлена новая амнистия капиталов – с 14 марта 2022 г. до 28 февраля 2023 г. Амнистия впервые затронет наличные. Главное условие – возврат в Россию средств на счетах, финансовых активов (ценных бумаг и др.), транспорта и наличных. Только тогда государство гарантирует участникам амнистии освобождение от ответственности по ряду уголовных, налоговых, таможенных нарушений.