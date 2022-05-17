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Бизнес пожаловался на Минприроды из-за настойчивости в вопросе утилизации упаковки

Ведомство хочет ввести ограничения вопреки антисанкционной политике, считают в РСПП
Анастасия Бойко
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Бизнес пожаловался кабинету министров на Минприроды. Ведомство, по мнению Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП), продолжает настаивать на проведении реформы по утилизации упаковки вопреки намерениям правительства заморозить инициативу.

Обсуждение механизма расширенной ответственности производителей (РОП; предусматривает переход на 100%-ный норматив по переработке упаковки), согласно плану первоочередных действий по обеспечению развития российской экономики в условиях санкций, намечено на март 2024 г., обращает внимание президент РСПП Александр Шохин в письме премьер-министру Михаилу Мишустину (есть у «Ведомостей»). Но Минприроды, несмотря на зафиксированное в документе решение, внесло в правительство обновленный законопроект о реформе РОП. Документ содержит «обременительные для бизнеса положения, вступающие в силу с 1 января 2023 г., которые бизнесом и рядом федеральных органов исполнительной власти не были поддержаны», подчеркивается в письме. Этот прецедент воспринимается в бизнес-сообществе как крайне значимый и «ставит под сомнение предсказуемость условий для устойчивой работы на российском рынке», пишет Шохин.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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