Бизнес пожаловался на Минприроды из-за настойчивости в вопросе утилизации упаковки

Обсуждение механизма расширенной ответственности производителей (РОП; предусматривает переход на 100%-ный норматив по переработке упаковки), согласно плану первоочередных действий по обеспечению развития российской экономики в условиях санкций, намечено на март 2024 г., обращает внимание президент РСПП Александр Шохин в письме премьер-министру Михаилу Мишустину (есть у «Ведомостей»). Но Минприроды, несмотря на зафиксированное в документе решение, внесло в правительство обновленный законопроект о реформе РОП. Документ содержит «обременительные для бизнеса положения, вступающие в силу с 1 января 2023 г., которые бизнесом и рядом федеральных органов исполнительной власти не были поддержаны», подчеркивается в письме. Этот прецедент воспринимается в бизнес-сообществе как крайне значимый и «ставит под сомнение предсказуемость условий для устойчивой работы на российском рынке», пишет Шохин.