Кудрин назвал бюджетное правило главным средством от «голландской болезни»Но его отмену в условиях санкций он считает правильным решением
Бюджетное правило избавляло нас от опасности «голландской болезни», заявил глава Счетной палаты РФ Алексей Кудрин на пленарном заседании Государственной думы 25 мая. «Бюджетное правило и сохранение ряда нефтегазовых доходов в фондах являлось нормой, которая стабилизировала курсовую политику России, снижала темпы укрепления национальной валюты и уменьшала зависимость российской экономики от импортных товаров», – пояснил Кудрин.
Когда национальная валюта укрепляется в связи с повышением котировок нефти, весь импорт становится намного доступнее и его объем в России увеличивается, что, в свою очередь, создает крайне высокую конкуренцию для отечественных производителей, добавил Кудрин.
Таким образом, бюджетное правило сдерживавшее укрепление рубля, не только не уменьшало возможности российской экономики, но также увеличивало возможности российского производства. Кроме того, сдерживание укрепления рубля позволяло расширять иностранные инвестиции, после ввода бюджетного правила отток капитала из России сменился притоком: в страну стало приходить инвестиций до $60–80 млрд, добавил глава Счетной палаты.
В качестве еще одного аргумента для существования бюджетного правила Алексей Кудрин приводит очень изменчивые конъюнктурные доходы от нефти. «В связи с сильной волатильностью нефтяных котировок нельзя полностью основывать финансово-экономическую политику России на конъюнктурных доходах», – считает он.
Отмену бюджетного правила на 2022 г. Кудрин считает правильным решением: такой шаг позволяет направить все конъюнктурные доходы в экономику России, что сейчас является главной необходимостью для страны. Укрепление рубля он также связывает с отменой бюджетного правила, которая позволила всей поступающей в страну валюте попасть сразу в рыночный оборот.
До ввода санкций в 2022 г. бюджетное правило предполагало сохранение части нефтегазовых доходов бюджета в Фонде национального благосостояния (ФНБ) в виде безрисковых ликвидных активов, если рыночная цена нефти превышала определенный показатель (данный показатель называется ценой отсечения). Цена отсечения была определена в $40/барр. в 2017 г. и затем ежегодно индексировалась. Если цена нефти опускалась ниже цены отсечения, средства ФНБ выделялись для компенсации недополученных доходов бюджета. После ввода санкций в 2022 г. бюджетное правило было временно отменено в целях расширения финансирования российской экономики.
«Голландской болезнью», или эффектом Гронингена, обозначается ситуация в экономике, когда происходит резкое укрепление национальной валюты за счет усиленного экспорта товаров одной из отраслей экономики страны. Это приводит к увеличению поступлений иностранной валюты в страну и, соответственно, снижению инфляции. Но это, в свою очередь, замедляет развитие других отраслей экономики и экономический рост в целом, что в дальнейшем может привести к резкому повышению цен.