Кудрин назвал бюджетное правило главным средством от «голландской болезни»

«Голландской болезнью», или эффектом Гронингена, обозначается ситуация в экономике, когда происходит резкое укрепление национальной валюты за счет усиленного экспорта товаров одной из отраслей экономики страны. Это приводит к увеличению поступлений иностранной валюты в страну и, соответственно, снижению инфляции. Но это, в свою очередь, замедляет развитие других отраслей экономики и экономический рост в целом, что в дальнейшем может привести к резкому повышению цен.