Производителям пластмасс могут повысить субсидию в случае заморозки цен

Производителям пластмасс могут повысить субсидию в случае заморозки ценОсновным получателем льготы станет «Сибур», считают эксперты
В правительстве предложили увеличить субсидию на производство нефтехимической продукции с использованием прямогонного бензина – ключевого вида сырья для изготовления пластмассовых изделий. Инициатива ввести дополнительный вычет на этот нефтепродукт зафиксирована в обновленном плане поддержки экономики в условиях санкций (есть у «Ведомостей», его подлинность подтвердил федеральный чиновник). Поддержку предоставят лишь в случае заморозки цен. Подготовить механизм было поручено Минфину и Минэнерго, представители министерств подтвердили «Ведомостям» проработку меры.
Вопрос предоставления мер поддержки нефтехимической отрасли обсуждается исходя из оценки ситуации в этом секторе экономики, потребности в сдерживании цен на продукцию нефтехимии, а также оптимального объема расходов бюджета на эти цели, отметил представитель Минфина. Поддержка в виде налогового вычета может предоставляться в случае заморозки цен на конечную продукцию нефтехимическими компаниями для потребителей внутри страны в условиях роста цен на сырье – прямогонный бензин, добавил он. Мера направлена на стабилизацию цен по всей цепочке в нефтехимии – от сырья до конечных изделий, сообщил представитель Минэнерго.