Производителям пластмасс могут повысить субсидию в случае заморозки цен

Вопрос предоставления мер поддержки нефтехимической отрасли обсуждается исходя из оценки ситуации в этом секторе экономики, потребности в сдерживании цен на продукцию нефтехимии, а также оптимального объема расходов бюджета на эти цели, отметил представитель Минфина. Поддержка в виде налогового вычета может предоставляться в случае заморозки цен на конечную продукцию нефтехимическими компаниями для потребителей внутри страны в условиях роста цен на сырье – прямогонный бензин, добавил он. Мера направлена на стабилизацию цен по всей цепочке в нефтехимии – от сырья до конечных изделий, сообщил представитель Минэнерго.