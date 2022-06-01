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Производителям пластмасс могут повысить субсидию в случае заморозки цен

Основным получателем льготы станет «Сибур», считают эксперты
Анастасия Бойко Николай Николаев Матвей Катков
Из прямогонного бензина в нефтехимии получают в первую очередь этилен, который служит сырьем для производства пластиков / Андрей Гордеев / Ведомости

В правительстве предложили увеличить субсидию на производство нефтехимической продукции с использованием прямогонного бензина – ключевого вида сырья для изготовления пластмассовых изделий. Инициатива ввести дополнительный вычет на этот нефтепродукт зафиксирована в обновленном плане поддержки экономики в условиях санкций (есть у «Ведомостей», его подлинность подтвердил федеральный чиновник). Поддержку предоставят лишь в случае заморозки цен. Подготовить механизм было поручено Минфину и Минэнерго, представители министерств подтвердили «Ведомостям» проработку меры.

Вопрос предоставления мер поддержки нефтехимической отрасли обсуждается исходя из оценки ситуации в этом секторе экономики, потребности в сдерживании цен на продукцию нефтехимии, а также оптимального объема расходов бюджета на эти цели, отметил представитель Минфина. Поддержка в виде налогового вычета может предоставляться в случае заморозки цен на конечную продукцию нефтехимическими компаниями для потребителей внутри страны в условиях роста цен на сырье – прямогонный бензин, добавил он. Мера направлена на стабилизацию цен по всей цепочке в нефтехимии – от сырья до конечных изделий, сообщил представитель Минэнерго.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных