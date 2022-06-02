Опрошенные ЦБ аналитики улучшили прогноз по российской экономике: есть ли поводы для оптимизма?

По последним данным Минэкономразвития, в прошлом месяце ВВП на фоне западных санкций снизился на 3% к тому же месяцу прошлого года. Это первый месяц в 2022 г., когда по показателю ВВП был зафиксирован спад. В марте экономика продолжала расти – показатель увеличился на 1,3%. «Основными факторами снижения ВВП в апреле стали транспортно-логистические ограничения, а также сокращение внутреннего спроса», – сообщалось в обзоре Минэкономразвития. Фактический спад ВВП в апреле в целом совпал с ожиданиями аналитиков, но оказался на нижней границе диапазона. Например, Telegram-канал MMI (его оценки Банк России также включает в консенсус), прогнозировал снижение показателя на 3–5%. В 2023 г., как и раньше, ожидается нулевой рост ВВП, следует из консенсуса ЦБ. Рост экономики в 2024 г. составит 1,8% вместо 1,7%.