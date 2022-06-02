Газета
Экономика Эксклюзивно по подписке

Опрошенные ЦБ аналитики улучшили прогноз по российской экономике: есть ли поводы для оптимизма?

Российская экономика оказалась более устойчива к санкциям, а ряд отраслей даже продемонстрировали неожиданный рост
Любовь Романова Анастасия Бойко
Разброс оценок всегда растет в условиях экономических шоков из-за разных предположений, которые делают аналитики относительно будущих мер экономической политики / Максим Стулов / Ведомости

Банк России 2 июня представил третий после введения масштабных санкций консенсус-прогноз главных макроэкономических индикаторов. Результаты опроса 37 экономистов из различных организаций показали, что оценки ситуации в российской экономике на этот год стали гораздо позитивнее: ожидания улучшены практически по всем параметрам. Спад ВВП будет не таким глубоким, как прогнозировали аналитики в предыдущих опросах ЦБ: экономика сократится на 7,5% против ожидавшихся в апреле 9,2%. Улучшены оценки по росту потребительских цен.

По последним данным Минэкономразвития, в прошлом месяце ВВП на фоне западных санкций снизился на 3% к тому же месяцу прошлого года. Это первый месяц в 2022 г., когда по показателю ВВП был зафиксирован спад. В марте экономика продолжала расти – показатель увеличился на 1,3%. «Основными факторами снижения ВВП в апреле стали транспортно-логистические ограничения, а также сокращение внутреннего спроса», – сообщалось в обзоре Минэкономразвития. Фактический спад ВВП в апреле в целом совпал с ожиданиями аналитиков, но оказался на нижней границе диапазона. Например, Telegram-канал MMI (его оценки Банк России также включает в консенсус), прогнозировал снижение показателя на 3–5%. В 2023 г., как и раньше, ожидается нулевой рост ВВП, следует из консенсуса ЦБ. Рост экономики в 2024 г. составит 1,8% вместо 1,7%.

Вы видите 14% этого материала
Подпишитесь, чтобы дочитать статью и получить полный доступ к другим закрытым материалам
Новости СМИ2
Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных