Набиуллина оценила эффект на экономику от нефтяного эмбарго

В ночь на 31 мая Евросоюз после длительных переговоров согласовал введение нефтяного эмбарго в рамках шестого пакета санкций против России. Запрет коснется примерно двух третей от поставляемых в ЕС объемов, сообщил в Twitter глава Евросовета Шарль Мишель. Отказ от импорта будет поэтапным: для сырой нефти он займет около полугода, для нефтепродуктов – до восьми месяцев. Временное исключение сделано для трубопроводных поставок в наиболее зависимые от российских энергоресурсов страны, в частности Венгрию.