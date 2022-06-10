Газета
Экономика

Набиуллина оценила эффект на экономику от нефтяного эмбарго

Снижение спроса на российский экспорт несет риски ускорения инфляции
Анастасия Бойко
Пресс-служба ЦБ РФ

Введение эмбарго на российскую нефть через сжатие торгового баланса может привести к ослаблению рубля и разгону инфляции в России, заявила председатель Банка России Эльвира Набиуллина на пресс-конференции после заседания совета директоров. По ее словам, многое зависит от того, какие объемы нефти удастся перенаправить на другие рынки, а также от того, в какой мере снижение объемов компенсируется ценой.

В ночь на 31 мая Евросоюз после длительных переговоров согласовал введение нефтяного эмбарго в рамках шестого пакета санкций против России. Запрет коснется примерно двух третей от поставляемых в ЕС объемов, сообщил в  Twitter глава Евросовета Шарль Мишель. Отказ от импорта будет поэтапным: для сырой нефти он займет около полугода, для нефтепродуктов – до восьми месяцев. Временное исключение сделано для трубопроводных поставок в наиболее зависимые от российских энергоресурсов страны, в частности Венгрию.

По словам Набиуллиной, основные угрозы для ускорения инфляции в России представляют внешние условия, в том числе снижение спроса на товары российского экспорта. Если компании будут переориентировать российскую продукцию на внутренний рынок, то это может нести дезинфекционные риски, добавила она.

Проинфляционные риски продолжают снижаться, но остаются существенными, бюджетная политика остается стимулирующей, добавила Набиуллина. При большем смягчении бюджетной политики влияние на инфляцию может оказаться сильнее – это потребует проведения более жесткой денежно-кредитной политики, добавила она. По словам Набиуллиной, политика ЦБ должна будет балансировать между необходимостью поддержать структурную перестройку экономики и избежать стагфляции. Бюджетное правило, которое сейчас готовит Минфин, позволит более точно оценить среднесрочной влияние бюджетной политики на экономику и инфляцию, указала глава ЦБ.

«По нашей оценке, в мае снижение экономической активности приостановилось. В части внешней торговли физические объемы экспорта снизились меньше, чем мы ожидали в апреле, тогда как динамика импорта в целом соответствовала нашим оценкам», – отметила Набиуллина.

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Проблемы сегодня испытывают большинство компаний, которые ведут внешнеэкономическую деятельность: это затруднения в налаживании связей с новыми поставщиками, в проведении платежей, в поиске новых рынков сбыта, в доставке товаров новыми маршрутами, указала она. Выпуск продукции сокращается в отраслях, где высока роль экспорта, а также у компаний, которые зависят от импортных составляющих.

«С точки зрения физических объемов экспорт снизился в апреле – мае не очень существенно, импорт упал сильно. В номинальном выражении импорт тоже упал сильно, а экспорт на самом деле даже возрос с учетом более высоких цен», – сообщил на брифинге зампред Банка России Алексей Заботкин.

Сегодня совет директоров ЦБ снизил ключевую ставку на 150 б. п. до 9,5%. Таким образом, ключевая ставка вернулась к докризисному уровню. Внешние условия для российской экономики остаются сложными и значительно ограничивают экономическую деятельность, говорилось в пресс-релизе по итогам заседания. Сокращение импорта из-за введения внешних торговых и финансовых ограничений существенно опережает снижение экспорта.

Оперативные индикаторы указывают на то, что снижение деловой активности после резкого падения в апреле приостановилось в мае, отметил регулятор. Снижение ВВП по итогам года может оказаться меньше, чем прогнозировалось в апреле (на 8–10%).

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Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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