В шестой пакет санкций ЕС против России попали 80 бизнесменов и три телеканала
Шестой пакет санкций против России затронул 80 российских бизнесменов и три телеканала, заявил президент Франции Эммануэль Макрон.
«Шестой пакет — очень важный. Он предусматривает санкции против порядка 80 олигархов, а также трех телеканалов. Кроме того, он позволит отключить от системы SWIFT первый российский банк и впервые — ввести нефтяное эмбарго», — подчеркнул Макрон (цитата по «РИА Новости»).
Премьер-министр Италии Марио Драги в свою очередь отметил, что все воздействие введенных в отношении России санкций начнет ощущаться летом. «Это не значит, что на лето придется пик, это значит, что стадия наибольшего ощутимого воздействия начнется с лета», — добавил он.
31 мая стало известно, что лидеры стран ЕС на саммите в Брюсселе согласовали частичное эмбарго на импорт российской нефти. Новые ограничения затронут две трети объема топлива. Ранее агентство Reuters писало, что шестой пакет санкций будет включать запрет на импорт нефти по морю, при этом трубопроводная нефть, поставляемая в не имеющие выхода к морю Венгрию, Словакию и Чехию, попадет под ограничения на более позднем этапе.
Ранее сегодня министерство иностранных дел Канады ввело новые персональные санкции против 22 граждан России, включив туда, в частности, главу совета директоров «Национальной Медиа Группы» Алину Кабаеву. Санкции коснулись также членов правления ВТБ, Сбербанка, Россельхозбанка и Инвестторгбанка. Попадание в санкционные списки означает заморозку возможных активов в Канаде и запрет на въезд в страну. С 24 февраля Канада ввела санкции в отношении более 1050 физических и юридических лиц из России, Украины и Белоруссии.
Министр иностранных дел России Сергей Лавров ранее заявил, что страны Запада объявили России «тотальную гибридную войну». По его словам, страна делала все, чтобы избежать прямого столкновения, но поскольку «вызов брошен», страна его принимает. Лавров отметил, что санкции к России применялись в том или ином виде «практически всегда», поэтому привыкать к ним не придется.