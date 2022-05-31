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Политика

В шестой пакет санкций ЕС против России попали 80 бизнесменов и три телеканала

Ведомости

Шестой пакет санкций против России затронул 80 российских бизнесменов и три телеканала, заявил президент Франции Эммануэль Макрон.

«Шестой пакет — очень важный. Он предусматривает санкции против порядка 80 олигархов, а также трех телеканалов. Кроме того, он позволит отключить от системы SWIFT первый российский банк и впервые — ввести нефтяное эмбарго», — подчеркнул Макрон (цитата по «РИА Новости»). 

Премьер-министр Италии Марио Драги в свою очередь отметил, что все воздействие введенных в отношении России санкций начнет ощущаться летом. «Это не значит, что на лето придется пик, это значит, что стадия наибольшего ощутимого воздействия начнется с лета», — добавил он.

31 мая стало известно, что лидеры стран ЕС на саммите в Брюсселе согласовали частичное эмбарго на импорт российской нефти. Новые ограничения затронут две трети объема топлива. Ранее агентство Reuters писало, что шестой пакет санкций будет включать запрет на импорт нефти по морю, при этом трубопроводная нефть, поставляемая в не имеющие выхода к морю Венгрию, Словакию и Чехию, попадет под ограничения на более позднем этапе.

Ранее сегодня министерство иностранных дел Канады ввело новые персональные санкции против 22 граждан России, включив туда, в частности, главу совета директоров «Национальной Медиа Группы» Алину Кабаеву. Санкции коснулись также членов правления ВТБ, Сбербанка, Россельхозбанка и Инвестторгбанка. Попадание в санкционные списки означает заморозку возможных активов в Канаде и запрет на въезд в страну. С 24 февраля Канада ввела санкции в отношении более 1050 физических и юридических лиц из России, Украины и Белоруссии.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров ранее заявил, что страны Запада объявили России «тотальную гибридную войну». По его словам, страна делала все, чтобы избежать прямого столкновения, но поскольку «вызов брошен», страна его принимает. Лавров отметил, что санкции к России применялись в том или ином виде «практически всегда», поэтому привыкать к ним не придется.

Ранее по теме: Канада ввела санкции в отношении Кабаевой и еще 21 гражданина России

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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