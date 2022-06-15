Режим самозанятых хотят распространить на граждан из СНГ

Режим самозанятых хотят распространить на граждан из СНГТакже планируется увеличить порог по доходам для регистрации в качестве самозанятого
В правительстве планируют скорректировать параметры специального налогового режима для самозанятых, сообщил «Ведомостям» в кулуарах ПМЭФ замглавы Федеральной налоговой службы (ФНС) Андрей Бударин. По его словам, в ближайшее время будет обсуждаться вопрос повышения порога по доходам, в рамках которого граждане могут зарегистрироваться как самозанятые, а также вопрос расширения сфер деятельности и географии.
Налоговый режим могут распространить на граждан из стран СНГ, которые живут и работают в России, отметил Бударин. Сейчас такая возможность есть у резидентов Евразийского экономического союза (ЕАЭС; входит Республика Беларусь, Казахстан, Армения, Киргизия), они без получения вида на жительство в России могут стать самозанятыми. Кроме того, назрел вопрос повышения порога по доходам с нынешних 2,4 млн руб. в год, указал Бударин. Вопрос будет рассматриваться Минфином совместно с другими ведомствами, добавил он.
При этом ставки по налогам не могут быть изменены, это зафиксировано на 10 лет на законодательном уровне, напомнил Бударин. По оценкам замглавы ФНС, за 3-4 года число самозанятых может достичь планки в 10 млн человек.
Сейчас в качестве самозанятых уже зарегистрировано более 5 млн человек, в день регистрируется около 8500 граждан, отметил в ходе сессии «Самозанятые: сохранить и преумножить» Бударин. Средний возраст самозанятых, по данным ФНС, составляет около 35 лет, самые востребованные сферы деятельности – такси, доставка товаров, аренда квартир, ремонтные и маркетинговые услуги, а также собственное производство. Средний доход самозанятых с момента старта эксперимента увеличился на 16%, средний чек вырос практически в два раза, отметил Бударин. Режим налога на профессиональный доход – эффективный режим для обеления, но важно не допускать тех, кто хочет незаконно оптимизировать налоги, подчеркнул замглавы ФНС. При этом налоговая не фиксирует массового перетока из других налоговых режимов, отметил Бударин. Около 10% человек в год при переходе в режим самозанятых утрачивают трудовые отношения с работодателем, добавил он. Есть встречная динамика – 8% граждан, которые зарегистрировались в качестве самозанятых, наоборот, обретают трудовые отношения.
Сейчас самозанятость – это налоговый режим, а не форма занятости, указала в ходе сессии замминистра труда Елена Мухтиярова. При этом Минтруд планирует прописать на законодательном уровне принципы этой формы трудовых отношений, указала она. Сейчас министерство готовит поправки в закон о занятости населения – в нем появятся две новые главы, которые касаются регулирования самозанятости и платформенной занятости, добавила Мухтиярова.
Налог на профессиональный доход – это специальный налоговый режим для самозанятых граждан, который стартовал в качестве эксперимента в 2019 г. в четырех регионах. С 2020 г. его распространили на все субъекты страны. Предполагается, что режим будет действовать в течение 10 лет. Самозанятые могут платить с доходов от самостоятельной деятельности налог по льготной ставке – 4% или 6% (для работы с юрлицами).