Режим самозанятых хотят распространить на граждан из СНГ

Сейчас в качестве самозанятых уже зарегистрировано более 5 млн человек, в день регистрируется около 8500 граждан, отметил в ходе сессии «Самозанятые: сохранить и преумножить» Бударин. Средний возраст самозанятых, по данным ФНС, составляет около 35 лет, самые востребованные сферы деятельности – такси, доставка товаров, аренда квартир, ремонтные и маркетинговые услуги, а также собственное производство. Средний доход самозанятых с момента старта эксперимента увеличился на 16%, средний чек вырос практически в два раза, отметил Бударин. Режим налога на профессиональный доход – эффективный режим для обеления, но важно не допускать тех, кто хочет незаконно оптимизировать налоги, подчеркнул замглавы ФНС. При этом налоговая не фиксирует массового перетока из других налоговых режимов, отметил Бударин. Около 10% человек в год при переходе в режим самозанятых утрачивают трудовые отношения с работодателем, добавил он. Есть встречная динамика – 8% граждан, которые зарегистрировались в качестве самозанятых, наоборот, обретают трудовые отношения.