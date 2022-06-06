Почему самозанятость стала особенно актуальной после начала военной спецоперации

Почему самозанятость стала особенно актуальной после начала военной спецоперацииЧисло самозанятых в России в 2022 г. стремительно растет
Графический дизайнер компании Jump.Finance Даниил Андреев зарегистрировался как самозанятый два месяца назад, чтобы выполнять дополнительные проекты. Они не мешают основной деятельности и приносят дополнительный доход, говорит он. Заказы Андреев находит на платформе для фрилансеров freelance.ru или с помощью сарафанного радио. То, что договоры, особенно на одноразовые проекты, полностью прозрачны для налоговой инспекции, выгодно ему самому и клиентам, говорит Андреев.
Самозанятость бурно развивается. Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил в своем блоге, что на 1 мая 2022 г. число самозанятых в столице превысило 1 млн человек – это примерно 15% всех работающих в столице. За четыре месяца в ряды самозанятых москвичей влилось 134 000 человек. За январь – апрель 2022 г. самозанятые дизайнеры, художники, программисты, репетиторы, курьеры, водители, строители и ремонтники перечислили в бюджет 2,3 млрд руб. налогов – почти вдвое больше, чем за аналогичный период прошлого года, пишет Собянин.
ФНС тоже отчитывается о росте количества самозанятых в стране. На 1 мая их было 4,8 млн человек – на 800 000 человек больше, чем насчитывалось в январе 2022 г. По данным ФНС, чаще всего самозанятые в 2022 г. трудятся в такси, ремонте, маркетинге, доставке товаров и аренде квартир.
Число самозанятых растет в первую очередь за счет работников с невысокими доходами, прежде трудившихся без всяких договоров, отмечает партнер «Экопси консалтинга» Григорий Финкельштейн. Регистрация самозанятых – символический акт выхода из тени, легализоваться несложно и недорого, говорит Финкельштейн. Налоговая нагрузка на самозанятых меньше, чем у наемных работников и индивидуальных предпринимателей (ИП). Физлицо, работающее по трудовому договору, платит 13% НДФЛ, а ИП помимо налога в 6% годового дохода платит 43 211 руб. страховых взносов (за 2022 г., если доход ИП превышает 300 000 руб. в год, он должен будет заплатить в ПФР 34 445 руб. плюс 1% с разницы между доходом и 300 000 руб.). Самозанятые платят единственный налог на профессиональный доход в 4% (если работают с физлицами) или 6% (если работают с юридическими лицами). Этот режим ФНС ввела в 2019 г.