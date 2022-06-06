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Почему самозанятость стала особенно актуальной после начала военной спецоперации

Число самозанятых в России в 2022 г. стремительно растет
Юлиана Петрова Валерия Бородина
Варвара Гранкова

Графический дизайнер компании Jump.Finance Даниил Андреев зарегистрировался как самозанятый два месяца назад, чтобы выполнять дополнительные проекты. Они не мешают основной деятельности и приносят дополнительный доход, говорит он. Заказы Андреев находит на платформе для фрилансеров freelance.ru или с помощью сарафанного радио. То, что договоры, особенно на одноразовые проекты, полностью прозрачны для налоговой инспекции, выгодно ему самому и клиентам, говорит Андреев.

Самозанятость бурно развивается. Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил в своем блоге, что на 1 мая 2022 г. число самозанятых в столице превысило 1 млн человек – это примерно 15% всех работающих в столице. За четыре месяца в ряды самозанятых москвичей влилось 134 000 человек. За январь – апрель 2022 г. самозанятые дизайнеры, художники, программисты, репетиторы, курьеры, водители, строители и ремонтники перечислили в бюджет 2,3 млрд руб. налогов – почти вдвое больше, чем за аналогичный период прошлого года, пишет Собянин.

ФНС тоже отчитывается о росте количества самозанятых в стране. На 1 мая их было 4,8 млн человек – на 800 000 человек больше, чем насчитывалось в январе 2022 г. По данным ФНС, чаще всего самозанятые в 2022 г. трудятся в такси, ремонте, маркетинге, доставке товаров и аренде квартир.

Число самозанятых растет в первую очередь за счет работников с невысокими доходами, прежде трудившихся без всяких договоров, отмечает партнер «Экопси консалтинга» Григорий Финкельштейн. Регистрация самозанятых – символический акт выхода из тени, легализоваться несложно и недорого, говорит Финкельштейн. Налоговая нагрузка на самозанятых меньше, чем у наемных работников и индивидуальных предпринимателей (ИП). Физлицо, работающее по трудовому договору, платит 13% НДФЛ, а ИП помимо налога в 6% годового дохода платит 43 211 руб. страховых взносов (за 2022 г., если доход ИП превышает 300 000 руб. в год, он должен будет заплатить в ПФР 34 445 руб. плюс 1% с разницы между доходом и 300 000 руб.). Самозанятые платят единственный налог на профессиональный доход в 4% (если работают с физлицами) или 6% (если работают с юридическими лицами). Этот режим ФНС ввела в 2019 г.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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