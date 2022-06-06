Почему самозанятость стала особенно актуальной после начала военной спецоперации

Число самозанятых растет в первую очередь за счет работников с невысокими доходами, прежде трудившихся без всяких договоров, отмечает партнер «Экопси консалтинга» Григорий Финкельштейн. Регистрация самозанятых – символический акт выхода из тени, легализоваться несложно и недорого, говорит Финкельштейн. Налоговая нагрузка на самозанятых меньше, чем у наемных работников и индивидуальных предпринимателей (ИП). Физлицо, работающее по трудовому договору, платит 13% НДФЛ, а ИП помимо налога в 6% годового дохода платит 43 211 руб. страховых взносов (за 2022 г., если доход ИП превышает 300 000 руб. в год, он должен будет заплатить в ПФР 34 445 руб. плюс 1% с разницы между доходом и 300 000 руб.). Самозанятые платят единственный налог на профессиональный доход в 4% (если работают с физлицами) или 6% (если работают с юридическими лицами). Этот режим ФНС ввела в 2019 г.