Предприниматели все чаще идут в самозанятые

Предприниматели все чаще идут в самозанятыеКорпус самозанятых очень неоднороден, показало совместное исследование «Ведомостей» и Online Market Intelligence
Самозанятыми становятся самые разные люди – от безработных до владельцев микробизнеса – и по самым разным причинам. Это показало совместное исследование «Ведомостей» и компании Online Market Intelligence (OMI). По просьбе «Ведомостей» OMI спросила 23 150 россиян – пользователей интернета об их трудовом статусе. Выборка взвешена с учетом распределения аудитории интернет-пользователей в России. 52,4% респондентов работают по найму, 25,4% сейчас без работы, 8,2% (1905 человек) самозанятые, 6,5% трудятся по договорам подряда или оказания услуг, 4% – ИП или владельцы юрлиц. Мы выясняли, каким был прежний трудовой и налоговый статус самозанятых и что подвигло их его сменить.
Как выяснилось, большинство нынешних самозанятых пришли из найма: 35,4% респондентов прежде работали по трудовому договору, 7,1% – по договору подряда. Около 27,9% самозанятых работали неофициально, без трудового договора. Еще 17,6% числились безработными. Предпринимателей среди самозанятых около 10%: 7% были зарегистрированы как ИП, 3% владели юридическим лицом.
В качестве причин для перехода на самозанятость респонденты назвали желание стать независимым исполнителем, а не наемным работником (36,4%); стать законопослушным налогоплательщиком (22,2%); платить меньше налогов и взносов (8,7%). Многие указали, что зарегистрировались как самозанятые, потому что этого потребовали работодатели (8,2%) либо клиенты и поставщики (4,4%).
По данным совместного опроса «Ведомостей» и OMI, среди зарегистрировавшихся как самозанятые 28% прежде работали неофициально, без трудовых договоров. Таким образом, они стали законопослушными плательщиками налога на профессиональный доход.