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Предприниматели все чаще идут в самозанятые

Корпус самозанятых очень неоднороден, показало совместное исследование «Ведомостей» и Online Market Intelligence
Елена Федотова Антон Козлов Юлиана Петрова
Варвара Гранкова

Самозанятыми становятся самые разные люди – от безработных до владельцев микробизнеса – и по самым разным причинам. Это показало совместное исследование «Ведомостей» и компании Online Market Intelligence (OMI). По просьбе «Ведомостей» OMI спросила 23 150 россиян – пользователей интернета об их трудовом статусе. Выборка взвешена с учетом распределения аудитории интернет-пользователей в России. 52,4% респондентов работают по найму, 25,4% сейчас без работы, 8,2% (1905 человек) самозанятые, 6,5% трудятся по договорам подряда или оказания услуг, 4% – ИП или владельцы юрлиц. Мы выясняли, каким был прежний трудовой и налоговый статус самозанятых и что подвигло их его сменить.

Как выяснилось, большинство нынешних самозанятых пришли из найма: 35,4% респондентов прежде работали по трудовому договору, 7,1% – по договору подряда. Около 27,9% самозанятых работали неофициально, без трудового договора. Еще 17,6% числились безработными. Предпринимателей среди самозанятых около 10%: 7% были зарегистрированы как ИП, 3% владели юридическим лицом.

В качестве причин для перехода на самозанятость респонденты назвали желание стать независимым исполнителем, а не наемным работником (36,4%); стать законопослушным налогоплательщиком (22,2%); платить меньше налогов и взносов (8,7%). Многие указали, что зарегистрировались как самозанятые, потому что этого потребовали работодатели (8,2%) либо клиенты и поставщики (4,4%).

По данным совместного опроса «Ведомостей» и OMI, среди зарегистрировавшихся как самозанятые 28% прежде работали неофициально, без трудовых договоров. Таким образом, они стали законопослушными плательщиками налога на профессиональный доход.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных