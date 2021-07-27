Предприниматели все чаще идут в самозанятые

Самозанятыми становятся самые разные люди – от безработных до владельцев микробизнеса – и по самым разным причинам. Это показало совместное исследование «Ведомостей» и компании Online Market Intelligence (OMI). По просьбе «Ведомостей» OMI спросила 23 150 россиян – пользователей интернета об их трудовом статусе. Выборка взвешена с учетом распределения аудитории интернет-пользователей в России. 52,4% респондентов работают по найму, 25,4% сейчас без работы, 8,2% (1905 человек) самозанятые, 6,5% трудятся по договорам подряда или оказания услуг, 4% – ИП или владельцы юрлиц. Мы выясняли, каким был прежний трудовой и налоговый статус самозанятых и что подвигло их его сменить.