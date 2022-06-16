ЦБ рассматривает сценарий без системной докапитализации банков

В трех банках из списка системно значимых – Сбербанке, ВТБ и Росбанке – сейчас не видят необходимости в дополнительных вливаниях в капитал. Сбербанк уже сформировал большую часть резервов, сообщал первый зампред Сбербанка Александр Ведяхин. Костин говорил, что ситуацию с убытками в банковском секторе из-за санкций можно «починить» без масштабной докапитализации банковского сектора живыми деньгами – достаточно временного отказа от ряда норм «Базеля III» при сохранении в целом современных подходов, в том числе ПВР (подход к оценке величины кредитного риска на основе внутренних рейтингов). Предправления Росбанка Илья Поляков в интервью «Ведомостям» также говорил, что банк не нуждается в докапитализации, так как он с большим запасом выполняет все нормативы, и со своей стороны не видит необходимости в дополнительной помощи.