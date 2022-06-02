Правительство направит 17 млрд рублей на докапитализацию российских авиакомпаний
Правительство РФ докапитализирует российские авиакомпании за счет средств Фонда национального благосостояния (ФНБ), следует из сообщения в Telegram-канале российского кабмина. На эти цели будет направлено 17 млрд руб.
Речь идет о приобретении облигаций авиакомпаний «Уральские авиалинии», «Сибирь» и «Аврора», на что предусмотрено более 13,7 млрд руб., около 3 млрд руб. и 366 млн руб. соответственно.
27 апреля министр финансов России Антон Силуанов заявил, что правительство будет докапитализировать «Аэрофлот». Источником докапитализации авиаперевозчика может также стать ФНБ, который может направить на поддержку авиаперевозчика 107 млрд руб., писал «Интерфакс» со ссылкой на источник. Еще примерно 57 млрд руб. предлагается выделить из ФНБ на выкуп государством долей других российских авиакомпаний, кроме тех, что входят в группу «Аэрофлот» («Победа» и «Россия»).
«Аэрофлот» последний раз докапитализировали в 2020 г. на фоне пандемии и остановки полетов: компания тогда привлекла 80 млрд руб. Цена размещения составляла 60 руб. за акцию. При этом акции на 50 млрд руб. выкупило государство на средства ФНБ.
14 апреля премьер-министр Михаил Мишустин заявлял, что правительство выделит авиакомпаниям 19,5 млрд руб. на возврат денег пассажирам за отмененные из-за санкций рейсы. В рамках мер по поддержке авиакомпаний в 2022 г. правительство также направит 311 млрд руб. В эту сумму включены 110 млрд руб., выделенные на субсидирование внутренних перевозок с апреля по октябрь 2022 г.