Правительство направит 17 млрд рублей на докапитализацию российских авиакомпаний

27 апреля министр финансов России Антон Силуанов заявил, что правительство будет докапитализировать «Аэрофлот». Источником докапитализации авиаперевозчика может также стать ФНБ, который может направить на поддержку авиаперевозчика 107 млрд руб., писал «Интерфакс» со ссылкой на источник. Еще примерно 57 млрд руб. предлагается выделить из ФНБ на выкуп государством долей других российских авиакомпаний, кроме тех, что входят в группу «Аэрофлот» («Победа» и «Россия»).