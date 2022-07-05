В правительстве вернулись к работе над реформой банкротства юрлиц

Проект реформы банкротства был внесен в Госдуму в 2021 г. Пока он не рассматривался в первом чтении. Обсуждение этого системного законопроекта было отложено на фоне антикризисных мер после начала спецоперации, в частности введения временного моратория на банкротства. Предложения по актуализации законопроекта о реформе банкротства юрлиц еще обсуждаются, передал через представителя первый замминистра экономического развития Илья Торосов (курирует реформу): они будут представлены после завершения необходимых согласований.