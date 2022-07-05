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В правительстве вернулись к работе над реформой банкротства юрлиц

Законопроект планируется адаптировать к сложившейся ситуации
Анастасия Бойко
Реформа корпоративного банкротства тормозится последние несколько лет / Андрей Гордеев / Ведомости

Власти сочли необходимым вернуться к работе над реформой института банкротства – первый вице-премьер Андрей Белоусов поручил Минэку и ФНС адаптировать под «текущую экономическую ситуацию» законопроект «О несостоятельности (банкротстве)». Его поручение есть у «Ведомостей», подлинность документа подтвердил федеральный чиновник. Предложения, согласованные с заинтересованными ведомствами и организациями, должны быть представлены до 19 августа для принятия законопроекта во втором чтении, следует из текста документа.

Проект реформы банкротства был внесен в Госдуму в 2021 г. Пока он не рассматривался в первом чтении. Обсуждение этого системного законопроекта было отложено на фоне антикризисных мер после начала спецоперации, в частности введения временного моратория на банкротства. Предложения по актуализации законопроекта о реформе банкротства юрлиц еще обсуждаются, передал через представителя первый замминистра экономического развития Илья Торосов (курирует реформу): они будут представлены после завершения необходимых согласований.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных