В правительстве вернулись к работе над реформой банкротства юрлиц

В правительстве вернулись к работе над реформой банкротства юрлицЗаконопроект планируется адаптировать к сложившейся ситуации
Власти сочли необходимым вернуться к работе над реформой института банкротства – первый вице-премьер Андрей Белоусов поручил Минэку и ФНС адаптировать под «текущую экономическую ситуацию» законопроект «О несостоятельности (банкротстве)». Его поручение есть у «Ведомостей», подлинность документа подтвердил федеральный чиновник. Предложения, согласованные с заинтересованными ведомствами и организациями, должны быть представлены до 19 августа для принятия законопроекта во втором чтении, следует из текста документа.
Проект реформы банкротства был внесен в Госдуму в 2021 г. Пока он не рассматривался в первом чтении. Обсуждение этого системного законопроекта было отложено на фоне антикризисных мер после начала спецоперации, в частности введения временного моратория на банкротства. Предложения по актуализации законопроекта о реформе банкротства юрлиц еще обсуждаются, передал через представителя первый замминистра экономического развития Илья Торосов (курирует реформу): они будут представлены после завершения необходимых согласований.