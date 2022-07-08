Росстат зафиксировал в июне дефляцию впервые за историю наблюдений

В июне дорожали туристические услуги: больше всего увеличились цены на поездки в страны Юго-Восточной Азии – на 25,6%, Турцию – на 16,9%, страны Средиземноморья – на 7,8%, Египет – на 2,9%, страны Южной Азии – на 2,2%. В то же время снизились цены: на поездки на отдых в ОАЭ – на 7,3%, отдельные страны Ближнего Востока – на 3,8%, Средней Азии – на 3,7%, Закавказья – на 3,1%, Беларусь – на 2,9%. Стоимость путевок в дома отдыха и пансионаты выросла на 10,8%, в санатории – на 5,7%.