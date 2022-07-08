Росстат зафиксировал в июне дефляцию впервые за историю наблюдений

Росстат зафиксировал в июне дефляцию впервые за историю наблюденийСнижение цен происходит из-за укрепления курса рубля и слабой потребительской активности, считают в Минэке
В июне индекс потребительских цен (ИПЦ) в России снизился на 0,35% по сравнению с маем, следует из данных Росстата. За всю историю наблюдений за этим показателем в России (с 1991 г.) в этом месяце ни разу не было дефляции. В последний раз снижение цен за месяц было в сентябре 2020 г.
По данным Росстата в годовом выражении инфляция снизилась до 15,9% с 17,1% в мае. С начала года индекс цен вырос на 11,4%.
Основными факторами, оказавшими влияние на ценовую динамику, по-прежнему остаются укрепление курса рубля и сохранение потребительской активности на невысоких уровнях, отмечается в обзоре Минэкономразвития «О текущей ценовой ситуации».
По оценке министерства, основной вклад в дефляцию в июне внесло снижение цен на продовольственные товары (на 1,1%). Это связано как со значительным удешевлением плодоовощной продукции (на 9,57%), так и с замедлением роста цен на остальные продовольственные товары (до 0,2% после роста на 1,04% месяцем ранее), поясняют в Минэке. Кроме того, в секторе непродовольственных товаров снижение цен ускорилось до 0,41%. На услуги рост цен, напротив, возобновился на фоне сезонного удорожания туристических услуг и составил 0,88% после снижения цен в мае.
Какие товары упали в цене
В июне значительное влияние на динамику цен на продовольственные товары оказало удешевление плодоовощной продукции (снижение на 9,57%), следует из данных Росстата. Больше всего подешевели капуста – на 31,5%, помидоры – на 28,3%, огурцы – на 19,8%, свекла – на 15,0%, морковь – на 11,7%, лук – на 9,8%. При этом выросли цены на лимоны – на 3,2% и яблоки – на 1,8%.
Сахар упал в цене на 7, 44%, яйца – на 3,84%. Среди прочих продовольственных товаров снизились цены на молоко – на 1,8%, гречку – на 1,5%, свинину – на 1,4%, курицу – на 0,9%, макароны – на 0,8%.
Среди непродовольственных товаров подешевели стройматериалы: ДСП – на 8%, металлочерепица – на 7,6%, доски – на 4,3%, линолеум – на 3,1%.
Цены на лекарства, относящиеся к жизненно необходимым и важнейшим лекарственным препаратам (ЖНВЛП), в среднем стали дешевле на 1%, в том числе гриппферон – на 2,6%, супрастин, АЦЦ – на 2,4%, колекальциферол (витамин Д3). Цены на перекись водорода выросли на 1,2%.
Также дешевели некоторые электрические и бытовые товары: телевизоры – на 2,7%, ноутбуки – на 1,7%, миксеры, блендеры – на 2,3%, утюги – на 2,2%, плиты – на 1,8%, холодильники – на 1,5%. При этом подорожала бытовая химия: краски для волос – на 3,1%, дезодоранты – на 2,8%, гели для душа – на 2,3%, кремы для рук – на 2,2%, жидкие чистящие и моющие средства – на 1,1%.
Цены на бензин снизились на 0,1%, а на дизельное топливо практически не изменились.
В июне дорожали туристические услуги: больше всего увеличились цены на поездки в страны Юго-Восточной Азии – на 25,6%, Турцию – на 16,9%, страны Средиземноморья – на 7,8%, Египет – на 2,9%, страны Южной Азии – на 2,2%. В то же время снизились цены: на поездки на отдых в ОАЭ – на 7,3%, отдельные страны Ближнего Востока – на 3,8%, Средней Азии – на 3,7%, Закавказья – на 3,1%, Беларусь – на 2,9%. Стоимость путевок в дома отдыха и пансионаты выросла на 10,8%, в санатории – на 5,7%.
Почему дефляция не типична для июня
Обычно в июне наблюдается рост рыночных услуг, таких как транспорт, отели, туризм, из-за чего общий уровень цен падает редко, отмечает экономист Александр Исаков. Сезонное снижение цен в продовольствии традиционно начинается во второй половине июля и длится до начала октября, подчеркивает он.
Коррекция цен после их шокового взлета в марте еще не завершена, цены на импорт могут продолжать снижаться из-за достижения рублем новых многолетних максимумов (курс снижался в моменте до 50,01 руб./$), отмечает эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Евгений Миронюк. Кроме того, спрос остается подавленным и не может стать триггером для начала роста ИПЦ, добавляет он.
В настоящее время при анализе инфляции нет смысла ориентироваться на традиционную сезонную динамику, считает главный аналитик Совкомбанка Наталья Ващелюк. На рост цен влияет несколько мощных факторов, которые значительно перекрывают сезонность, говорит он.
Во-первых, существенно укрепился рубль, его курс вырос на 50% к доллару по сравнению с пиками марта. Во-вторых, из-за увеличения склонности к сбережению снизился потребительский спрос: так, оборот розничной торговли упал на 10% г/г в апреле и мае. В-третьих, из-за санкций обвалился импорт, некоторые иностранные компании приостановили работу в России, логистические затраты выросли, крупнейшие мировые контейнерные перевозчики отказались работать с российскими непродовольственными грузами. Первые два фактора способствуют снижению инфляции, третий, наоборот, препятствует этому, считает Ващелюк.
Серьезная коррекция происходит в тех категориях, которые избыточно выросли после мартовского ценового шока – прежде всего в продовольствии, что привело к более раннему чем обычно началу падения цен на плодоовощи, отмечает Исаков. Базовый индекс потребительских цен вырос в июне по сравнению с маем на 0,18%, подчеркивает Миронюк: это означает, что дефляция носит временный характер и на нее влияет в основном сезонный фактор, он же будет сдерживать цены в июле и августе.
При этом признаков дефляционной спирали эксперты пока не видят. По оценке Исакова, если избавиться от высоковолатильных компонент, то на прошлой неделе медианная инфляция по потребительской корзине составила +5.3% с исключением сезонности и пересчете на год. Главный макроэкономист УК «Ингосстрах-Инвестиции» Антон Прокудин считает, что факторы дефляции временные и связаны с укреплением рубля. Вероятность сохранения дефляции после августа крайне мала, согласен Миронюк.
В июле Исаков ждет близкого к нулю роста цен из-за максимальной с 2017 г. июльской индексации ЖКХ, т.е. рост в диапазоне от -0,1 до +0,1%, а в августе падение цен на 0,1-0,3%.
Фактором, способным предотвратить дефляцию, может стать восстановление кредитования ввиду снижения банковских ставок, считает Миронюк. При этом дезинфляционным фактором будет рост объемов параллельного импорта, так как он увеличит предложение и повысит ценовую конкуренцию.
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