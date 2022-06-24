Инфляционные ожидания населения в июне возросли до 12,4%

Инфляция в месячном выражении в мае текущего года замедлилась до 0,12% после 1,56% в апреле и 7,61% в марте, приводил в середине июня данные Росстат. Это минимум с сентября 2020 г., когда была зафиксирована дефляция на уровне 0,07%.