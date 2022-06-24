Инфляционные ожидания населения в июне возросли до 12,4%
Инфляционные ожидания населения на год вперед в июне 2022 г. возросли до 12,4% (+0,9 п. п. к маю) и сейчас близки к значениям августа — сентября 2021 г., говорится в информационно-аналитическом комментарии Банка России «Инфляционные ожидания и потребительские настроения».
Несмотря на рост, инфляционные ожидания оставались ниже уровней начала текущего года, отмечается в материале.
«Проинфляционные риски продолжают снижаться, но остаются существенными. На краткосрочном горизонте действие проинфляционных факторов может усиливаться высокими и незаякоренными инфляционными ожиданиями», — указано в документе ЦБ.
При этом медианная оценка наблюдаемой инфляции в июне уменьшилась до 23,7% (-1,4 п. п. к маю), но оставалась максимальной с октября 2015 года.
Ценовые ожидания предприятий на три месяца в июне снизились и вернулись к уровню весны 2021 г. Основным фактором их снижения ЦБ называет замедление роста издержек, чему способствовали дальнейшее укрепление рубля, сохранение стабильных цен на моторное топливо, постепенная адаптация предприятий к новым внешним условиям работы. «Средний ожидаемый предприятиями темп прироста отпускных цен в ближайшие три месяца составил 5,5% в годовом выражении», — говорится в материалах.
Также снизились и прогнозы инфляции профессиональных аналитиков: прогноз на конец года составил 17% (-5 п. п. к апрелю), следует из данных июньского макроэкономического опроса ЦБ. В 2023 и 2024 гг. аналитики ожидают замедления инфляции до 6,7% (-0,9 п. п. к апрелю) и 5% (без изменений к апрелю) соответственно, отмечает регулятор.
С учетом проводимой денежно-кредитной политики годовая инфляция составит 14-17% в 2022 г., снизится до 5-7% в 2023 г. и вернется к 4% в 2024 г., прогнозирует ЦБ.
Инфляция в месячном выражении в мае текущего года замедлилась до 0,12% после 1,56% в апреле и 7,61% в марте, приводил в середине июня данные Росстат. Это минимум с сентября 2020 г., когда была зафиксирована дефляция на уровне 0,07%.
Минэкономразвития прогнозировало инфляцию в России по итогам этого года на уровне 17,5%. В 2023 г., по оценке министерства, она опустится до 6,1%, а в 2024 г. вернется к цели в 4%.