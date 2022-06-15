Росстат снова зафиксировал недельную дефляцию в России
За неделю с 4 по 10 июня 2022 г. цены в России упали на 0,14%, с начала года цены выросли на 11,64% — таким образом, второй раз с конца мая была зафиксирована недельная дефляция, сообщает Росстат. Ранее ее впервые с августа 2021 г. зафиксировали за период с 14 по 20 мая 2022 г. — тогда цены в России в среднем снизились на 0,02%.
По данным ведомства, подешевели сахар (на 1,4%), стерилизованное молоко (на 0,9%), куриные яйца (на 0,8%), свинина, гречневая крупа, макароны, черный чай (на 0,5%), вермишель (на 0,3%). Цены на вареные колбасы, мороженую рыбу, масло подсолнечное и водку выросли на 0,2%, а на говядину, куриное мясо и пшено – на 0,1%.
Подорожали за неделю маргарин (на 0,9%), полукопченые и варенокопченые колбасы (на 0,7%), рис (на 0,5%), поваренная соль, мясные консервы и смеси сухие молочные для детского питания – на 0,4%, баранина, сосиски, сардельки, сметана, творог, сыры сычужные, овощные консервы для детского питания, печенье (на 0,2%). Сливочное масло, пшеничная мука, хлеб и булочные изделия выросли в цене за отчетный период на 0,1%.
Из медикаментов за неделю подешевели нимесулид (-0,6%), эргоферон (-0,5%), поливитамины (-0,4%), аллохол и комбинированные анальгетики (-0,3%), левомеколь (-0,2%), ренгалин (-0,1%). Цены на корвалол за отчетный период, наоборот, выросли на 0,2%, отечественный анальгин – на 0,1%.
Из промтоваров в цене выросли зубные щетки (на 1,3%), спички (на 1%), зубные пасты и туалетное мыло (на 0,6%), хозяйственное мыло мыло и туалетная бумага – на 0,5%, прокладки гигиенические – на 0,2%, сухие корма для домашних животных – на 0,1%. Цены на детские подгузники и пеленки для новорожденных снизились на 0,1%.
Пылесосы за неделю подорожали на 1,7%, шампуни, сигареты с фильтром – на 0,2%. Древесностружечные и ориентированно-стружечные плиты подешевели на 2,1%, телевизоры – на 1,4%, детские кроссовки – на 0,5%, смартфоны, спортивные детские костюмы – на 0,3%, кроссовки для взрослых – на 0,2%.
Бензин и дизельное топливо практически не изменились в цене. Тарифы на проезд в троллейбусе в среднем по России увеличились на 0,1%, в то время как билеты на эконом-класс в самолете упали на 2,3%.
Ранее сегодня министр экономического развития России Максим Решетников заявил, что уровень инфляции в России по итогам 2022 г. будет ощутимо ниже, чем заложено в макропрогнозе, а спад ВВП может оказаться немного ниже прогноза. Согласно докладу ведомства, за неделю c 4 по 10 июня 2022 г. цены в России снизились на -0,14% (-0,01% неделей ранее). В годовом выражении инфляция продолжила замедляться и по состоянию на 10 июня составила 16,69% г/г (на 3 июня: 17,02% г/г).
Кроме того, по данным Росстата, инфляция в месячном выражении в мае текущего года замедлилась до 0,12% после 1,56% в апреле и 7,61% в марте. Это минимум с сентября 2020 г., когда была зафиксирована дефляция на уровне 0,07%. До этого в мае рост цен не был таким низким за всю историю наблюдений.
Минэкономразвития прогнозировало инфляцию в России по итогам этого года на уровне 17,5%. В 2023 г., по оценке министерства, она опустится до 6,1%, а в 2024 г. вернется к цели в 4%.