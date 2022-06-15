Росстат снова зафиксировал недельную дефляцию в России

За неделю с 4 по 10 июня 2022 г. цены в России упали на 0,14%, с начала года цены выросли на 11,64% — таким образом, второй раз с конца мая была зафиксирована недельная дефляция, сообщает Росстат. Ранее ее впервые с августа 2021 г. зафиксировали за период с 14 по 20 мая 2022 г. — тогда цены в России в среднем снизились на 0,02%.



По данным ведомства, подешевели сахар (на 1,4%), стерилизованное молоко (на 0,9%), куриные яйца (на 0,8%), свинина, гречневая крупа, макароны, черный чай (на 0,5%), вермишель (на 0,3%). Цены на вареные колбасы, мороженую рыбу, масло подсолнечное и водку выросли на 0,2%, а на говядину, куриное мясо и пшено – на 0,1%.



Подорожали за неделю маргарин (на 0,9%), полукопченые и варенокопченые колбасы (на 0,7%), рис (на 0,5%), поваренная соль, мясные консервы и смеси сухие молочные для детского питания – на 0,4%, баранина, сосиски, сардельки, сметана, творог, сыры сычужные, овощные консервы для детского питания, печенье (на 0,2%). Сливочное масло, пшеничная мука, хлеб и булочные изделия выросли в цене за отчетный период на 0,1%.