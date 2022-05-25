В России впервые с августа 2021 года зафиксировали дефляцию
За период с 14 по 20 мая 2022 г. цены в России в среднем снизились на 0,02% — таким образом, в стране впервые после августа 2021 г. зафиксирована недельная дефляция за счет удешевления овощей, ряда других продуктов питания, медикаментов, одежды, топлива и авиабилетов. Об этом сообщил Росстат.
За отчетную неделю дешевели овощи — в целом на 1,4%. Огурцы в среднем по стране упали в цене на 9,4%, капуста — на 6,2%, помидоры — на 4,3%. Подешевел также сахар — на 0,8%, хотя он остается на 48% дороже, чем в январе 2022 г. Цены на куриные яйца в среднем по стране снизились на 3,6%. Подешевели свинина и мясо кур – на 0,3%, мороженая рыба и макаронные изделия – на 0,2%, молоко стерилизованное и пшеничная мука – на 0,1%.
Незначительно подешевели также некоторые медикаменты: ренгалин – на 1%, левомеколь – на 0,8%, эргоферон и нимесулид – на 0,6%, валидол – на 0,4%, поливитамины – на 0,2%, комбинированные анальгетики – на 0,1%.
Цены на смартфоны снизились на 1,5%, древесностружечные плиты, ориентированно-стружечные – на 1%, телевизоры – на 0,9%, доски обрезные – на 0,6%, кроссовки для взрослых – на 0,4%, колготки женские и джинсы для детей – на 0,2%, кроссовки для детей – на 0,1%.
Цены на бензин автомобильный и дизельное топливо снизились на 0,1%. Стоимость полета в салоне экономического класса самолета снизилась на 3,5%.
Цены на маргарин и поваренную соль выросли на 0,8%, черный чай – на 0,7%, сосиски, сардельки, сыры сычужные, масло подсолнечное – на 0,6%, вареные колбасы, сметану, сухие молочные смеси для детского питания, рис, печенье, консервы фруктово-ягодные для детского питания – на 0,5%, шоколадные конфеты – на 0,4%, говядину, мясные консервы для детского питания, пастеризованное молоко, гречневую крупу, пшено – на 0,3%, баранину, хлеб и булочные изделия из пшеничной муки различных сортов, вермишель, овощные консервы для детского питания, обеды в столовой, кафе, закусочной (кроме столовой в организации) – на 0,2%, колбасы полукопченые и варено-копченые, масло сливочное, хлеб ржаной, водку – на 0,1%.
Подорожали также спички (+1,8%), туалетное мыло (+1,5%), мыло хозяйственное (+1%), туалетная бумага, зубные пасты и щетки – на (+0,7%), гигиенические прокладки (+0,5%), пеленки для новорожденных (+0,4%), сухие корма для домашних животных (+0,3%), детские подгузники (+0,2%), стиральные порошки (+0,1%).
Выросли цены и на шампуни (+ 0,7%), электропылесосы (+0,5%), детские футболки (+0,4%), майки, футболки мужские – на 0,3%, сигареты с фильтром (+0,2%), мужские носки (+0,1%).
Ранее сегодня президент России Владимир Путин на заседании президиума Госсовета заявил, что инфляция в России к концу 2022 г. не должна превысить 15%. По его словам, накопленная инфляция в России с начала 2022 г. превысила 11%. В докладе ЦБ о денежно-кредитной политике от 11 мая говорится, что годовая инфляция в России в этом году ожидается на уровне 18-23%. В 2023 г. регулятор прогнозирует замедление показателя до 5-7%, а в 2024 г. – стабилизацию на уровне в 4%. В ЦБ отметили, что внешние условия для экономики России остаются сложными и ограничивают экономическую деятельность. Главная особенность ситуации в том, что предложение сжимается сильнее спроса, и именно это создает основное инфляционное давление.