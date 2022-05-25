В России впервые с августа 2021 года зафиксировали дефляцию

Ранее сегодня президент России Владимир Путин на заседании президиума Госсовета заявил, что инфляция в России к концу 2022 г. не должна превысить 15%. По его словам, накопленная инфляция в России с начала 2022 г. превысила 11%. В докладе ЦБ о денежно-кредитной политике от 11 мая говорится, что годовая инфляция в России в этом году ожидается на уровне 18-23%. В 2023 г. регулятор прогнозирует замедление показателя до 5-7%, а в 2024 г. – стабилизацию на уровне в 4%. В ЦБ отметили, что внешние условия для экономики России остаются сложными и ограничивают экономическую деятельность. Главная особенность ситуации в том, что предложение сжимается сильнее спроса, и именно это создает основное инфляционное давление.