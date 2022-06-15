Сбербанк: ЦБ может понизить ключевую ставку до 8% в этом году

При этом глава Центробанка Эльвира Набиуллина отметила, что последствия санкций против России пока менее острые, чем ожидал регулятор, но полностью они еще не проявились. По ее словам, в настоящее время идет структурная перестройка экономики, поэтому пока рано делать какие-то выводы.