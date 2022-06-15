Сбербанк: ЦБ может понизить ключевую ставку до 8% в этом году
Центробанк уже в 2022 г. может опустить ключевую ставку до 8% из-за непредсказуемых изменений экономической ситуации во всем мире, заявил зампред правления Сбербанка Анатолий Попов на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ).
«Никто не верил в 57 и 55 руб. за доллар в начале года ни в каком сценарии. А это произошло. Так что здесь происходят серьезные сдвиги и дисбалансы, поэтому все возможно», — пояснил Попов (цитата по ТАСС).
10 июня совет директоров ЦБ снизил ключевую ставку на 150 б. п. до 9,5%. Таким образом, ключевая ставка вернулась к докризисному уровню.
В своем заявлении регулятор отметил, что внешние условия для российской экономики остаются сложными и значительно ограничивают экономическую деятельность. Однако инфляция замедляется быстрее, а снижение экономической активности – в меньшем масштабе, чем Банк России ожидал в апреле. Этому способствовали динамика обменного курса рубля и исчерпание эффектов ажиотажного потребительского спроса в условиях заметного снижения инфляционных ожиданий населения и бизнеса.
При этом глава Центробанка Эльвира Набиуллина отметила, что последствия санкций против России пока менее острые, чем ожидал регулятор, но полностью они еще не проявились. По ее словам, в настоящее время идет структурная перестройка экономики, поэтому пока рано делать какие-то выводы.