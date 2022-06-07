Путин заявил о контроле над инфляцией в России
Инфляцию в России удалось взять под контроль: начиная со второй половины мая рост цен остановился, сообщил президент России Владимир Путин на совещании по экономике.
«Удалось взять под контроль инфляцию. В годовом выражении на 27 мая она составила 17,4%. При этом начиная со второй половины мая рост цен вообще остановился, сейчас инфляция находится на нулевой отметке. Но мы-то с вами должны это иметь в виду: здесь есть и плюсы, есть и определенная, как в народе говорят, засада, поэтому нужно самым внимательным образом анализировать ситуацию и принимать своевременные решения. Собственно говоря, мы с вами так и делаем», — заявил Путин.
1 июня Росстат сообщил, что на неделе с 21 по 27 мая зафиксировал нулевую инфляцию (0,00%) после дефляции в 0,02% с 13 по 20 мая. В годовом выражении инфляция замедлилась до 17,35% на 27 мая с 17,5% на 20 мая и 17,7% на 13 мая.
Согласно консенсус-прогнозу ЦБ, опубликованному 2 июня, оценка темпов инфляции в текущем году улучшилась на 5 п. п., до 17% вместо ожидавшихся в апреле 22%. По мнению аналитиков, опрошенных регулятором, инфляция в 2023 г. составит 6,7% вместо 7,6%, а оценка на 2024 г. осталась на уровне 5%.