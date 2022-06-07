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Экономика

Путин заявил о контроле над инфляцией в России

Ведомости

Инфляцию в России удалось взять под контроль: начиная со второй половины мая рост цен остановился, сообщил президент России Владимир Путин на совещании по экономике.

«Удалось взять под контроль инфляцию. В годовом выражении на 27 мая она составила 17,4%. При этом начиная со второй половины мая рост цен вообще остановился, сейчас инфляция находится на нулевой отметке. Но мы-то с вами должны это иметь в виду: здесь есть и плюсы, есть и определенная, как в народе говорят, засада, поэтому нужно самым внимательным образом анализировать ситуацию и принимать своевременные решения. Собственно говоря, мы с вами так и делаем», — заявил Путин.

1 июня Росстат сообщил, что на неделе с 21 по 27 мая зафиксировал нулевую инфляцию (0,00%) после дефляции в 0,02% с 13 по 20 мая. В годовом выражении инфляция замедлилась до 17,35% на 27 мая с 17,5% на 20 мая и 17,7% на 13 мая.

Согласно консенсус-прогнозу ЦБ, опубликованному 2 июня, оценка темпов инфляции в текущем году улучшилась на 5 п. п., до 17% вместо ожидавшихся в апреле 22%. По мнению аналитиков, опрошенных регулятором, инфляция в 2023 г. составит 6,7% вместо 7,6%, а оценка на 2024 г. осталась на уровне 5%.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных