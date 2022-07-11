Минфин допустил бартер вместо расчетов в долларах и евро

«Очевидно, что расчеты в евро или в долларах для нас неприемлемы. Остаются рубли или валюта, которой мы доверяем, или импорт, который для нас интересен, – заявил Силуанов. – Мы не планируем переходить на бартер, но, если наши компании будут договариваться о товарообменных операциях через учет в национальной валюте, мы не будем этому препятствовать». Для упрощения бартера возможна организация централизованного клиринга, добавил Силуанов.