Эксперты ВШЭ допустили падение импорта из дальнего зарубежья в 2022 году на четверть

Стоимостной объем российского импорта товаров из стран дальнего зарубежья по итогам 2022 г. может упасть на 24% по сравнению с прошлым годом до $200 млрд. Такие оценки содержатся в исследовании института «Центр развития» НИУ ВШЭ, с которым ознакомились «Ведомости». По расчетам экспертов, в мае 2022 г. стоимость импорта из дальнего зарубежья составила $14,2 млрд. Относительно аналогичного периода прошлого года спад замедлился до 33% по сравнению с 37% в апреле. С устраненной сезонностью показатель месяц к месяцу вырос примерно на 1% после такого же спада в апреле и обвала на 46% в марте. Однако изменения импорта в апреле – мае находятся на уровне погрешности расчетов и могут сильно поменяться после раскрытия данных таможенной статистики, отметили авторы исследования.