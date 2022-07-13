Газета
Экономика Эксклюзивно по подписке.
Скидка 35% до 25 июля

Эксперты ВШЭ допустили падение импорта из дальнего зарубежья в 2022 году на четверть

Из-за резкого укрепления рубля спад может оказаться не таким глубоким
Любовь Романова
Ожидания объемов ввоза в Россию улучшились по сравнению с весенними оценками / Андрей Гордеев / Ведомости

Стоимостной объем российского импорта товаров из стран дальнего зарубежья по итогам 2022 г. может упасть на 24% по сравнению с прошлым годом до $200 млрд. Такие оценки содержатся в исследовании института «Центр развития» НИУ ВШЭ, с которым ознакомились «Ведомости». По расчетам экспертов, в мае 2022 г. стоимость импорта из дальнего зарубежья составила $14,2 млрд. Относительно аналогичного периода прошлого года спад замедлился до 33% по сравнению с 37% в апреле. С устраненной сезонностью показатель месяц к месяцу вырос примерно на 1% после такого же спада в апреле и обвала на 46% в марте. Однако изменения импорта в апреле – мае находятся на уровне погрешности расчетов и могут сильно поменяться после раскрытия данных таможенной статистики, отметили авторы исследования.

Расчет стоимости импорта из-за отсутствия данных ФТС базировался на основе зеркальной статистики отдельных стран – ключевых торговых партнеров. В страновой структуре импорта из дальнего зарубежья преобладали поставки из ЕС (по итогам прошлого года их доля составляла почти 36%) и Китая (около 28%). Вместе с США (более 6%) и Кореей (5%) это уже три четверти всего импорта из дальнего зарубежья. С учетом еще 10 стран (Япония, Турция, Вьетнам, Великобритания, Индия, Индонезия, Тайвань, Бразилия, Малайзия и Таиланд) их совокупная доля превышала 90%.

Вы видите 13% этого материала
Подпишитесь, чтобы дочитать статью и получить полный доступ к другим закрытым материалам
Новости СМИ2
Новости СМИ2
Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных