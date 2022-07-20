Доля нефтегазового сектора в ВВП России достигла рекорда в 2022 году

Средняя цена нефти марки Urals в январе – марте 2022 г. сложилась в размере $88,95 за барр., сообщал Минфин. Это почти в 1,5 раза больше, чем в I квартале прошлого года ($59,8 за барр.). Цены на газ в I квартале 2022 г. били рекорды в Европе, а Россия является крупным экспортером газа в ЕС. Спотовые котировки на газовые фьючерсы в ЕС держатся в районе $1000 за 1000 куб. м с осени 2021 г., а в начале марта 2022 г., после начала специальной военной операции (СВО) и санкционной кампании Запада, они в моменте приближались к $4000 за 1000 куб. м. Максимальная цена по итогам закрытия сессии была зафиксирована 7 марта – $2380 за 1000 куб. м.