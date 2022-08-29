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ЦБ поспорил с Минфином по поводу бюджетного правила

Эксперты считают схему рабочей, но лишь при условии слабого рубля
Анастасия Бойко
Председатель ЦБ Эльвира Набиуллина и министр финансов Антон Силуанов / Евгений Разумный / Ведомости

Базовые цена нефти ($60/барр.) и объем добычи (9,5 млн барр./сутки) в предложенных Минфином параметрах нового бюджетного правила завышены, полагают аналитики Банка России. Их позиция излагается в новом обзоре «Модификация бюджетного правила: от консерватизма к мягкости».

Официально новая концепция бюджетного правила не объявлена. В публичных комментариях по этому поводу Минфин стандартно отвечает, что она в проработке. Председатель ЦБ Эльвира Набиуллина также на вопрос о правиле ранее отвечала уклончиво, сообщив, что есть разные предложения. В своем обзоре аналитики ЦБ, критикуя параметры правила, ссылаются на публикации СМИ. Ранее о предложенном Минфином варианте с ценой отсечения в $60 за 1 барр. писали «Ведомости».

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных