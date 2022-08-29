ЦБ поспорил с Минфином по поводу бюджетного правила

Официально новая концепция бюджетного правила не объявлена. В публичных комментариях по этому поводу Минфин стандартно отвечает, что она в проработке. Председатель ЦБ Эльвира Набиуллина также на вопрос о правиле ранее отвечала уклончиво, сообщив, что есть разные предложения. В своем обзоре аналитики ЦБ, критикуя параметры правила, ссылаются на публикации СМИ. Ранее о предложенном Минфином варианте с ценой отсечения в $60 за 1 барр. писали «Ведомости».