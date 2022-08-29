ЦБ поспорил с Минфином по поводу бюджетного правила

ЦБ поспорил с Минфином по поводу бюджетного правилаЭксперты считают схему рабочей, но лишь при условии слабого рубля
Базовые цена нефти ($60/барр.) и объем добычи (9,5 млн барр./сутки) в предложенных Минфином параметрах нового бюджетного правила завышены, полагают аналитики Банка России. Их позиция излагается в новом обзоре «Модификация бюджетного правила: от консерватизма к мягкости».
Официально новая концепция бюджетного правила не объявлена. В публичных комментариях по этому поводу Минфин стандартно отвечает, что она в проработке. Председатель ЦБ Эльвира Набиуллина также на вопрос о правиле ранее отвечала уклончиво, сообщив, что есть разные предложения. В своем обзоре аналитики ЦБ, критикуя параметры правила, ссылаются на публикации СМИ. Ранее о предложенном Минфином варианте с ценой отсечения в $60 за 1 барр. писали «Ведомости».
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