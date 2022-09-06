ВВП к 2030 г. превысит показатель 2021 г. на 17%

Экономика России к 2030 г. превысит уровень 2021 г. на 17% в случае реализации целевого сценария «ускоренная адаптация». С таким прогнозом министр экономического развития Максим Решетников выступил на итоговой стратегической сессии по основным направлениям экономической политики в условиях санкций, сообщил «Ведомостям» близкий к правительству источник, принимавший участие в совещании. Решетников действительно называл такую оценку, подтвердил федеральный чиновник, также знакомый с ходом сессии. Предполагалось, что в 2024–2025 гг. рост ВВП составит 2,6%, далее по нарастающей ближе к 3%, уточнил он. Прогноз на 2023 г. он не назвал, сославшись на чувствительность продолжения дискуссии по поводу этой оценки.