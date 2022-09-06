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ВВП к 2030 г. превысит показатель 2021 г. на 17%

Реальные доходы за период увеличатся на 20%
Анастасия Бойко
Еще в мае в Минэке под руководством Максима Решетникова ожидали более серьезного спада, но экономика смогла приятно удивить / Алексей Майшев / ТАСС

Экономика России к 2030 г. превысит уровень 2021 г. на 17% в случае реализации целевого сценария «ускоренная адаптация». С таким прогнозом министр экономического развития Максим Решетников выступил на итоговой стратегической сессии по основным направлениям экономической политики в условиях санкций, сообщил «Ведомостям» близкий к правительству источник, принимавший участие в совещании. Решетников действительно называл такую оценку, подтвердил федеральный чиновник, также знакомый с ходом сессии. Предполагалось, что в 2024–2025 гг. рост ВВП составит 2,6%, далее по нарастающей ближе к 3%, уточнил он. Прогноз на 2023 г. он не назвал, сославшись на чувствительность продолжения дискуссии по поводу этой оценки.

Совещание под руководством премьер-министра России Михаила Мишустина прошло 30 августа. Минэкономразвития совместно с профильными ведомствами по поручению Мишустина подготовило сценарии развития экономики России до 2030 г., говорилось в пресс-релизе ведомства. Отмечалось, что предложенные системные решения должны помочь преодолеть спад и выйти на устойчивый рост уже в 2024 г. Предполагается, что позитивную динамику в первую очередь обеспечит внутренний рост – как потребительский, так и инвестиционный, приоритетные направления были выработаны на профильных сессиях, говорилось в сообщении министерства.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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