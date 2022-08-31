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Экономика

Минэкономразвития оценило спад ВВП России за семь месяцев в 1,1%

Ведомости

Снижение ВВП России за январь - июль 2022 г. составило 1,1%, говорится в опубликованном обзоре Министерства экономического развития «О текущей ситуации в экономике».

В январе - июле 2022 г. экономика снизилась на 1,1% в годовом выражении, при этом в июле экономическая активность поддерживалась сохранением роста в добывающей промышленности и положительной динамикой в сельском хозяйстве, а также значительным улучшением показателей строительства, указано в отчете.

«По оценке Минэкономразвития, в июле снижение ВВП замедлилось до 4,3% год к году после 4,9% год к году в июне и 4% год к году во II квартале 2022 г.», - пояснили в документе.

Директор департамента макроэкономического анализа и прогнозирования Минэкономразвития Екатерина Власова в свою очередь отметила, что положительная динамика во II квартале дает основания скорректировать прогноз по инвестициям в основной капитал за 2022 г. в сторону уменьшения вероятного спада.

Росстат ранее сегодня сообщил о сокращении ВВП в первом полугодии на 0,4%. По последней оценке ведомства, во II квартале 2022 г. спад российской экономики составил 4%, в I квартале был зафиксирован рост на 3,5%.

В конце июля Минэкономразвития оценило спад ВВП России во II квартале в 4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, а за полугодие – в 0,5%. По словам министра экономического развития Максима Решетникова, ситуация в целом складывается лучше, чем прогнозировалось весной.

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Ранее по теме: ВВП России в первом полугодии снизился на 0,4%

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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