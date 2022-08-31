Минэкономразвития оценило спад ВВП России за семь месяцев в 1,1%
Снижение ВВП России за январь - июль 2022 г. составило 1,1%, говорится в опубликованном обзоре Министерства экономического развития «О текущей ситуации в экономике».
В январе - июле 2022 г. экономика снизилась на 1,1% в годовом выражении, при этом в июле экономическая активность поддерживалась сохранением роста в добывающей промышленности и положительной динамикой в сельском хозяйстве, а также значительным улучшением показателей строительства, указано в отчете.
«По оценке Минэкономразвития, в июле снижение ВВП замедлилось до 4,3% год к году после 4,9% год к году в июне и 4% год к году во II квартале 2022 г.», - пояснили в документе.
Директор департамента макроэкономического анализа и прогнозирования Минэкономразвития Екатерина Власова в свою очередь отметила, что положительная динамика во II квартале дает основания скорректировать прогноз по инвестициям в основной капитал за 2022 г. в сторону уменьшения вероятного спада.
Росстат ранее сегодня сообщил о сокращении ВВП в первом полугодии на 0,4%. По последней оценке ведомства, во II квартале 2022 г. спад российской экономики составил 4%, в I квартале был зафиксирован рост на 3,5%.
В конце июля Минэкономразвития оценило спад ВВП России во II квартале в 4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, а за полугодие – в 0,5%. По словам министра экономического развития Максима Решетникова, ситуация в целом складывается лучше, чем прогнозировалось весной.
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