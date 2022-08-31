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Экономика

ВВП России в первом полугодии снизился на 0,4%

Ведомости

ВВП России в первом полугодии 2022 г. снизился в годовом исчислении на 0,4%, следует из данных Росстата.

По последней оценке ведомства, во II квартале 2022 г. спад российской экономики составил 4%, в I квартале был зафиксирован рост на 3,5%.

Минэкономики ранее улучшило большинство прогнозных показателей на 2022 г.: спад экономики ожидается на уровне 4,2 против 7,8% ранее, а реальных доходов — на 2,8 против 6,8%. Прогноз для ВВП на следующий год, наоборот, ухудшился — снижение на 0,5% в первом полугодии.

В конце июля Минэкономразвития оценило спад ВВП России во II квартале в 4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, а за полугодие – 0,5%. По словам министра экономического развития Максима Решетникова, ситуация в целом складывается лучше, чем прогнозировалось весной.

Премьер-министр Михаил Мишустин ранее заявил, что ситуацию в российской экономике удалось стабилизировать благодаря совместным решениям правительства и ЦБ. При этом, по его мнению, финансовая система в условиях санкций нуждается в «серьезной донастройке».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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