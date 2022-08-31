ВВП России в первом полугодии снизился на 0,4%

Минэкономики ранее улучшило большинство прогнозных показателей на 2022 г.: спад экономики ожидается на уровне 4,2 против 7,8% ранее, а реальных доходов — на 2,8 против 6,8%. Прогноз для ВВП на следующий год, наоборот, ухудшился — снижение на 0,5% в первом полугодии.