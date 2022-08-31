ВВП России в первом полугодии снизился на 0,4%
ВВП России в первом полугодии 2022 г. снизился в годовом исчислении на 0,4%, следует из данных Росстата.
По последней оценке ведомства, во II квартале 2022 г. спад российской экономики составил 4%, в I квартале был зафиксирован рост на 3,5%.
Минэкономики ранее улучшило большинство прогнозных показателей на 2022 г.: спад экономики ожидается на уровне 4,2 против 7,8% ранее, а реальных доходов — на 2,8 против 6,8%. Прогноз для ВВП на следующий год, наоборот, ухудшился — снижение на 0,5% в первом полугодии.
В конце июля Минэкономразвития оценило спад ВВП России во II квартале в 4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, а за полугодие – 0,5%. По словам министра экономического развития Максима Решетникова, ситуация в целом складывается лучше, чем прогнозировалось весной.
Премьер-министр Михаил Мишустин ранее заявил, что ситуацию в российской экономике удалось стабилизировать благодаря совместным решениям правительства и ЦБ. При этом, по его мнению, финансовая система в условиях санкций нуждается в «серьезной донастройке».
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