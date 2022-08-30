Минэкономразвития подготовило сценарии развития экономики России до 2030 года
Минэкономразвития совместно с профильными ведомствами по поручению премьер-министра Михаила Мишустина подготовило сценарии развития экономики России до 2030 г., сообщили на сайте министерства.
Разработанные сценарии были представлены министром экономического развития Максимом Решетниковым на состоявшейся 30 августа сводной стратегической сессии по основным направлениям экономической политики в условиях санкций. Целевой сценарий предполагает ускоренную адаптацию к новым условиям – предложенные системные решения должны помочь преодолеть спад и выйти на устойчивый рост уже в 2024 г. «Сегодня мы продвигаемся именно по этому сценарию, реализовав план первоочередных действий», – заявил Решетников.
Предполагается, что позитивную динамику в первую очередь обеспечит внутренний рост, как потребительский, так и инвестиционный, приоритетные направления были выработаны на профильных сессиях. Первым вопросом, который предстоит решить – перестроение направлений импорта и экспорта, что прописано в транспортно-экономическом балансе до 2030 г. Эти изменения потребуют развития транспортно-логистической инфраструктуры с учетом новых потребностей.
«Второе направление – поддержка проектов импортозамещения в разных отраслях. Третье – обеспечение технологической самостоятельности. Отдельный приоритет – цифровизация и создание собственной основы в виде оборудования и ПО. Максимальное внимание будет уделено поддержке частной инвестиционной активности», – говорится в сообщении Минэка.
Правительству же предстоит обеспечить финансирование для «перенастройки экономики» с учетом закрытия доступа к иностранным денежным средствам.
Мишустин на сессии сообщил, что в сентябре о проделанной работе будет доложено президенту России Владимиру Путину, и с учетом его поручений в Госдуму будет внесен проект федерального бюджета.
Ранее днем Мишустин заявил, что ситуацию в российской экономике удалось стабилизировать благодаря совместным решениям правительства и ЦБ. При этом, по его мнению, финансовая система в условиях санкций нуждается в «серьезной донастройке».
Главная задача сейчас — «принять среднесрочные меры, направленные на восстановление темпов роста, а для этого нужно комплексное развитие всех секторов: фондового, банковского, страхового и пенсионного», отметил премьер.