Минэкономразвития подготовило сценарии развития экономики России до 2030 года

Предполагается, что позитивную динамику в первую очередь обеспечит внутренний рост, как потребительский, так и инвестиционный, приоритетные направления были выработаны на профильных сессиях. Первым вопросом, который предстоит решить – перестроение направлений импорта и экспорта, что прописано в транспортно-экономическом балансе до 2030 г. Эти изменения потребуют развития транспортно-логистической инфраструктуры с учетом новых потребностей.