Минфин и ЦБ рекомендовали финансировать трансформацию экономики за счет частного капитала

Минфин и ЦБ рекомендовали финансировать трансформацию экономики за счет частного капиталаОпора на бюджетные инвестиции может привести к росту налогов и быстрому исчерпанию ФНБ
Трансформация российской экономики может быть обеспечена двумя альтернативными способами: с помощью преимущественно бюджетных либо частных источников финансирования. Об этом говорится в совместной презентации Минфина и ЦБ, представленной в правительстве 30 августа на стратегической сессии по развитию финрынка (есть у «Ведомостей», подлинность документа подтвердил близкий к кабинету министров источник).
Сценарий, который предусматривает развитие в первую очередь за счет госсредств, может быть реализован с помощью двух механизмов. Первый – за счет увеличения текущих расходов казны. Этот механизм предполагает повышение налогов, в противном случае дефицит бюджета будет углубляться, следует из презентации. Другой механизм предполагает расходы из накопленных резервов, в частности фонда национального благосостояния (ФНБ). Как сообщил источник, близкий к правительству, на совещании звучали оценки, что ФНБ может быть исчерпан до 2024 г., если не ограничить инвестиции из средств фонда. Ранее другой источник, также близкий к кабинету министров, говорил, что, возможно, удовлетворить запросы всех ведомств, претендующих на получение средств ФНБ, будет проблематично.