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Минфин и ЦБ рекомендовали финансировать трансформацию экономики за счет частного капитала

Опора на бюджетные инвестиции может привести к росту налогов и быстрому исчерпанию ФНБ
Антон Козлов
Риск повышения налоговой нагрузки при сценарии преимущественно бюджетного финансирования экономики не станет массовым / Максим Стулов / Ведомости

Трансформация российской экономики может быть обеспечена двумя альтернативными способами: с помощью преимущественно бюджетных либо частных источников финансирования. Об этом говорится в совместной презентации Минфина и ЦБ, представленной в правительстве 30 августа на стратегической сессии по развитию финрынка (есть у «Ведомостей», подлинность документа подтвердил близкий к кабинету министров источник).

Сценарий, который предусматривает развитие в первую очередь за счет госсредств, может быть реализован с помощью двух механизмов. Первый – за счет увеличения текущих расходов казны. Этот механизм предполагает повышение налогов, в противном случае дефицит бюджета будет углубляться, следует из презентации. Другой механизм предполагает расходы из накопленных резервов, в частности фонда национального благосостояния (ФНБ). Как сообщил источник, близкий к правительству, на совещании звучали оценки, что ФНБ может быть исчерпан до 2024 г., если не ограничить инвестиции из средств фонда. Ранее другой источник, также близкий к кабинету министров, говорил, что, возможно, удовлетворить запросы всех ведомств, претендующих на получение средств ФНБ, будет проблематично.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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