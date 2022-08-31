Мишустин предложил использовать цифровые активы во внешней торговле

Мишустин предложил использовать цифровые активы во внешней торговлеКлючевое преимущество таких платежей – отсутствие корсчетов в банках
Платежи за экспорт и импорт России могут проводиться в цифровых активах – для этого необходимо стремиться к их активному внедрению, заявил премьер-министр Михаил Мишустин на стратегической сессии по направлению «Развитие отечественной финансовой системы». По его словам, использование таких инструментов – «это безопасная для всех сторон альтернатива, которая способна гарантировать бесперебойную оплату поставок из-за рубежа и на экспорт».
Формально цифровыми финансовыми активами (ЦФА) в России платежные средства сейчас не считаются: согласно одноименному закону они представляют собой скорее аналог ценных бумаг.
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