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Мишустин предложил использовать цифровые активы во внешней торговле

Ключевое преимущество таких платежей – отсутствие корсчетов в банках
Антон Козлов
Михаил Мишустин известен особой любовью к IT-отрасли: по его мнению, и на платежном рынке пора активизировать внедрение инноваций / Дмитрий Астахов / РИА Новости

Платежи за экспорт и импорт России могут проводиться в цифровых активах – для этого необходимо стремиться к их активному внедрению, заявил премьер-министр Михаил Мишустин на стратегической сессии по направлению «Развитие отечественной финансовой системы». По его словам, использование таких инструментов – «это безопасная для всех сторон альтернатива, которая способна гарантировать бесперебойную оплату поставок из-за рубежа и на экспорт».

Формально цифровыми финансовыми активами (ЦФА) в России платежные средства сейчас не считаются: согласно одноименному закону они представляют собой скорее аналог ценных бумаг.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных