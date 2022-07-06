Для чего экспортерам разрешили не возвращать валюту в Россию

Для чего экспортерам разрешили не возвращать валюту в РоссиюВласти продолжают ослаблять валютный контроль
Президент России Владимир Путин 5 июля подписал указ, который приравнивает объем репатриации валютной выручки российских экспортеров к сумме ее обязательной продажи. Таким образом необходимость репатриации фактически отменена, поскольку в июне власти обнулили норматив обязательной продажи валютной выручки.
Правительственная комиссия по контролю за инвестициями получила право вводить ограничения на зачисление резидентами валюты на счета в зарубежных банках, следует из документа. При этом резидентам запретили зачислять валюту на свои зарубежные счета, если эти средства получены в виде дивидендов от российских акционерных обществ. Право давать разъяснения по вопросам применения указа предоставлено Банку России.
С 28 февраля экспортеров обязали продавать 80% валютной выручки в рамках всех внешнеторговых договоров в течение трех рабочих дней со дня ее поступления. Требование распространялось, в том числе на выручку, зачисленную с 1 января 2022 г. Позднее был подписан указ, который давал правкомиссии право выдавать экспортерам разрешения на продажу валютной выручки в меньшем объеме. Обязательная продажа была введена после того, как ЦБ лишился возможности проводить интервенции на валютном рынке из–за заморозки части золотовалютных резервов.
Рубль стал стремительно дешеветь в конце февраля на фоне специальной военной операции на Украине и западных санкций против России. Минимальная точка была зафиксирована 10 марта: тогда в моменте доллар достигал отметки 126 руб., а евро – 135 руб., следует из данных Мосбиржи. Но затем российская валюта начала устойчиво укрепляться: к концу марта доллар стоил уже 83,2 руб., евро – 92,5 руб. На этом фоне власти начали смягчать меры валютного контроля. В середине апреля Банк России увеличил срок обязательной продажи иностранной валюты для несырьевого неэнергетического сектора с трех до 60 рабочих дней.
Позднее глава ЦБ Эльвира Набиуллина предложила ввести новые послабления: обнулить обязательную продажу валютной выручки для несырьевых экспортеров, а для сырьевых – снизить порог до 50%. В начале мая власти разрешили не продавать валютную выручку тем, у кого есть импортные контракты, при соблюдении ряда условий. С 24 мая норматив продажи был снижен до 50% для всех экспортеров. Минфин объяснял такое решение стабилизацией курса рубля и достаточным уровнем ликвидности в иностранной валюте на внутреннем рынке. С 6 июня экспортерам разрешили зачислять валютную выручку на свои счета за рубежом (с 1 марта это было запрещено указом президента), а с 10 июня правкомиссия отменила требование по продаже 50% валютной выручки для сырьевых и несырьевых экспортеров.
Крепкий рубль снижает доходы экспортеров и федерального бюджета (на 2022 г. Минфин закладывал курс доллара в 72,1 руб.). Укрепление российской валюты на 1 рубль, по разным оценкам, обходится бюджету в 130–200 млрд руб., говорил министр финансов Антон Силуанов. Оптимальный курс рубля для экономики оценивается в коридоре 70–80 руб./$, отмечал вице–премьер Андрей Белоусов. В среду, 6 июля, доллар торгуется в районе отметки 63 руб., евро – 64 руб.
Прорывная мера
Конечно, еще стоит ожидать каких–то разъяснений и дополнений к указу, но если смотреть на него в его нынешнем виде, то он выглядит как фактически отменяющий обязательства репатриации, отметил советник практики банковского и финансового права АБ ЕПАМ Роман Маловицкий. Такую меру можно назвать прорывом, считает он. Многие давно этого ждали в условиях, когда из–за санкций репатриацию зачастую осуществить невозможно из–за всевозможных ограничений на банковские операции в валюте, пояснил эксперт.
Президент фактически отменил обязанность по репатриации валютной выручки, согласен адвокат Forward Legal Тимур Тажиров. По его мнению, мера направлена на ослабление курса рубля, поскольку теперь экспортеры, которые являются основными поставщиками валюты на российский рынок, не будут продавать ее внутри страны. Слабый рубль необходим для пополнения бюджета страны, который традиционно зависит от сырьевых валютных поступлений, напомнил эксперт.
Фактическая отмена требования о репатриации валютной выручки для сырьевых и несырьевых экспортеров направлена на либерализацию валютного законодательства и ослабление мер валютного контроля, чтобы избежать рисков замедления развития экспорта в России, считает советник юридической фирмы LEVEL Legal Services Анна Белова.
Указ президента отчасти восстанавливает режим, существовавший до введения специальных экономических мер, когда, за исключением экспорта товаров по отдельным номенклатурам, резидент был вправе выбирать удобный ему способ репатриации (в т. ч. оставлять ее на зарубежных счетах или использовать альтернативные методы урегулирования задолженности), говорит директор юридической практики Kept (бывшая КПМГ) Антон Руднев. Кроме того, это правило вписывается в общий контекст «допустимых» исключений, которые за последние несколько месяцев утвердила правительственная комиссия для облегчения режима ведения внешнеэкономической деятельности, добавил он. Новшество предполагает «ручной» механизм управления, когда квоты для возврата экспортной выручки в РФ и ее обязательной продажи будут устанавливаться правительственной комиссией, поэтому в каждый отдельный момент времени режим «классической» репатриации вновь может быть активирован, заметил эксперт.
Возможность правкомиссии по контролю за инвестициями вводить запрет на зачисления резидентами средств на счета, открытыми за пределами России ограничит потенциально крупный канал вывода капитала за границу, полагает эксперт «БКС Мир инвестиций» Евгений Миронюк. Запрет на вывод валюты, ранее полученной в качестве дивидендов, может быть направлен на поддержание баланса курса рубля, добавил Тажиров.