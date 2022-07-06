Для чего экспортерам разрешили не возвращать валюту в Россию

Позднее глава ЦБ Эльвира Набиуллина предложила ввести новые послабления: обнулить обязательную продажу валютной выручки для несырьевых экспортеров, а для сырьевых – снизить порог до 50%. В начале мая власти разрешили не продавать валютную выручку тем, у кого есть импортные контракты, при соблюдении ряда условий. С 24 мая норматив продажи был снижен до 50% для всех экспортеров. Минфин объяснял такое решение стабилизацией курса рубля и достаточным уровнем ликвидности в иностранной валюте на внутреннем рынке. С 6 июня экспортерам разрешили зачислять валютную выручку на свои счета за рубежом (с 1 марта это было запрещено указом президента), а с 10 июня правкомиссия отменила требование по продаже 50% валютной выручки для сырьевых и несырьевых экспортеров.