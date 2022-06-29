Поможет ли возобновление покупок валюты на сверхдоходы бюджета ослабить курс рубля

Минэкономразвития идею направлять часть бюджетных доходов на валютные интервенции не поддерживает, заявил министр экономического развития Максим Решетников в своем выступлении на съезде. Такое решение негативно отразится на экономике и может только усугубить ситуацию, отметил он. Стерилизация части доходов и, соответственно, сокращение расходов на эту величину может привести к раскручиванию дефляционной спирали, считает он. Более того, по его мнению, это не решит ситуацию с курсом. «Избыток валюты, к сожалению, на рынке такой, что мы не сможем настолько сократить бюджетные расходы в условиях, когда у нас повышенная потребность в деньгах, с тем, чтобы стабилизировать этим дополнительным спросом курс», – пояснил Решетников.