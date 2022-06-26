Минфин нашел способ смягчить удар по доходам регионов от отмены объединений налогоплательщиков

Минфин нашел способ смягчить удар по доходам регионов от отмены объединений налогоплательщиковВедомство хочет распределять налоги от крупных холдингов по историческому принципу
Минфин предложил ввести переходный период для режима консолидированных групп налогоплательщиков (КГН) – эту форму организации холдингов планировалось ликвидировать с 2023 г. О планах ведомства установить временный трехлетний механизм распределения между регионами доходов по налогу на прибыль от КГН говорится в проекте основных направлений бюджетной, налоговой и таможенно-тарифной политики на 2023–2025 гг. (есть у «Ведомостей»). По новому механизму субъекты будут получать налоги на основании средних долей фактических поступлений за четыре отчетных периода, уточняется в документе.
Принцип не предполагает прямой централизации поступления налога на прибыль от бывших участников КГН, сообщил «Ведомостям» представитель Минфина. При этом сам институт КГН не пролонгируется, подчеркнул он.