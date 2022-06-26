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Минфин нашел способ смягчить удар по доходам регионов от отмены объединений налогоплательщиков

Ведомство хочет распределять налоги от крупных холдингов по историческому принципу
Любовь Романова Дмитрий Гринкевич
Режим консолидированных групп налогоплательщиков с 2023 г. будет ликвидирован, но нормативы распределения их доходов по субъектам сохранятся  / Петр Ковалев / ТАСС

Минфин предложил ввести переходный период для режима консолидированных групп налогоплательщиков (КГН) – эту форму организации холдингов планировалось ликвидировать с 2023 г. О планах ведомства установить временный трехлетний механизм распределения между регионами доходов по налогу на прибыль от КГН говорится в проекте основных направлений бюджетной, налоговой и таможенно-тарифной политики на 2023–2025 гг. (есть у «Ведомостей»). По новому механизму субъекты будут получать налоги на основании средних долей фактических поступлений за четыре отчетных периода, уточняется в документе.

Принцип не предполагает прямой централизации поступления налога на прибыль от бывших участников КГН, сообщил «Ведомостям» представитель Минфина. При этом сам институт КГН не пролонгируется, подчеркнул он.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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