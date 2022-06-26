Минфин нашел способ смягчить удар по доходам регионов от отмены объединений налогоплательщиков

Минфин предложил ввести переходный период для режима консолидированных групп налогоплательщиков (КГН) – эту форму организации холдингов планировалось ликвидировать с 2023 г. О планах ведомства установить временный трехлетний механизм распределения между регионами доходов по налогу на прибыль от КГН говорится в проекте основных направлений бюджетной, налоговой и таможенно-тарифной политики на 2023–2025 гг. (есть у «Ведомостей»). По новому механизму субъекты будут получать налоги на основании средних долей фактических поступлений за четыре отчетных периода, уточняется в документе.