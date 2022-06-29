Силуанов: бюджет готов пожертвовать частью сырьевых сверхдоходов для стабилизации рубля

«Мы готовы пожертвовать частью расходов (которые сейчас целиком направляются на расходы бюджета). Часть расходов можно будет не проводить, сверхнефтегазовые доходы направлять на то, чтобы осуществлять интервенции на валютном рынке (речь про вложения в валюту "дружественных" стран, которые должны повлиять на курс рубля к доллару/евро опосредованно, через кросс-курсы). Это должно повлиять на курс», — рассказал Силуанов (цитата по «Интерфаксу»).