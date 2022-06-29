Силуанов: бюджет готов пожертвовать частью сырьевых сверхдоходов для стабилизации рубля
Власти России готовы «пожертвовать» частью сырьевых сверхдоходов 2022 г., чтобы проводить валютные интервенции для влияния на курс рубля, заявил глава Минфина Антон Силуанов на съезде Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП).
«Мы готовы пожертвовать частью расходов (которые сейчас целиком направляются на расходы бюджета). Часть расходов можно будет не проводить, сверхнефтегазовые доходы направлять на то, чтобы осуществлять интервенции на валютном рынке (речь про вложения в валюту "дружественных" стран, которые должны повлиять на курс рубля к доллару/евро опосредованно, через кросс-курсы). Это должно повлиять на курс», — рассказал Силуанов (цитата по «Интерфаксу»).
По его словам, это последняя мера из «тяжелой артиллерии». Министр отметил, что правительство пока не приняло окончательное решение по новой конфигурации бюджетного правила. На следующей неделе оно рассмотрит вопросы, влияющие на курс рубля, потому что он имеет сейчас принципиальное значение для экспортеров.
Силуанов отметил, что основная мера для стабилизации рубля – восстановление покупок валюты, которые правительство осуществляло в рамках бюджетного правила. Он добавил, что снятие валютных ограничений и стимулирование импорта не повлияли на рубль.
«Остается только участвовать на рынке либо Центральному банку, либо Министерству финансов. ЦБ говорит следующее: для меня принцип свободного плавания курса незыблем, курс определяется на рынке, я не буду вмешиваться. Это принцип ЦБ, он имеет место быть и право на существование. Вопрос, кто еще может участвовать на рынке валюты? Минфин раньше в рамках бюджетного правила», — подчеркнул Силуанов.
Ранее сегодня курс доллара на Мосбирже опустился ниже 51 руб. – минимум с мая 2015 г. Курс евро утром 29 июня потерял 1,8 руб. и уменьшился до 52,74 руб.
16 июня Силуанов заявил, что в новом бюджетном правиле есть зависимость не только от цены на нефть, но и от различных вариантов объема добычи и экспорта углеводородов. Согласно предыдущему бюджетному правилу, Минфин закупал для Фонда национального благосостояния иностранную валюту и золото на дополнительные доходы от высокой цены нефти. В начале марта Минфин сообщил о приостановке действия бюджетного правила на 2022 г.
Ранее первый вице-премьер Андрей Белоусов заявил, что власти России работают над возвращением курса рубля к оптимальным уровням, который оценивается в 70-80 руб. за $1. ЦБ выступил против перехода к таргетированию рубля. Зампред регулятора Алексей Заботкин пояснил, что фиксированный обменный курс рубля приведет к снижению эффективности и потере суверенитета проводимой экономической политики.