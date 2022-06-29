Набиуллина заявила о присоединении 70 иностранных банков к российскому аналогу SWIFT
Более 70 иностранных банков из 12 стран присоединились к Системе передачи финансовых сообщений (СПФС) — российскому аналогу SWIFT, заявила председатель Центробанка Эльвира Набиуллина во время выступления на съезде Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП).
«На данный момент 70 иностранных организаций к ней присоединены из 12 стран, эта работа идет, но это зависит от партнеров», — отметила она (цитата по «РИА Новости»). По ее словам, у ЦБ есть технические решения для присоединения всех желающих к российскому аналогу, однако некоторые партнеры опасаются попадания под санкции.
«Действительно, многие партнеры побаиваются, поэтому мы не говорим, кто подключен, соответственно. Мы говорим, что есть возможности подключаться, а партнеры смотрят, кого и как подключать», - добавила она.
В апреле Набиуллина сообщила, что к СПФС присоединились 52 иностранные организации из 12 стран. Она добавила, что западные санкции отрезали от расчетов в резервных валютах большую часть российской экономики — как банки, так и компании.
Регулятор создал СПФС в 2014 г. после того, как в связи с присоединением Крыма был впервые поднят вопрос об отключении России от межбанковской системы передачи информации и совершения платежей SWIFT. В частности, такие санкции рекомендовал ввести Европарламент Совету ЕС. Членами SWIFT являются более 11 000 финансовых организаций в более чем 200 странах мира. СПФС насчитывает около 400 пользователей, в том числе российские и иностранные банки и компании.
После начала военной операции на Украине Евросоюз отключил от SWIFT российские банки ВТБ, «Россия», «Открытие», Новикомбанк, Промсвязьбанк, Совкомбанк и ВЭБ.РФ. Отключение не отразилось на обслуживании клиентов банков в России, но затронуло денежные переводы за рубеж. Позже от системы были отключены еще несколько кредитных организаций, включая Сбербанк.