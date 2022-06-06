ЦБ готов поддержать российское производство банковских карт
Банк России заверил, что, готов поддержать российского производителя пластиковых банковских карт, сделав угрозу конкуренции со стороны китайских производителей болванок менее острой. Производители, в свою очередь, заверили, что смогут обеспечить потребности банков, сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на источники.
По словам собеседников газеты, эта проблема обсуждалась 3 июня в ЦБ. В совещании участвовали представители производителей банковских карт (АЛИОТ, «Новакард», «Оренкарт», «Розан файнэнс»), банков ВТБ, ПСБ и Сбербанка, а также Национальной системы платежных карт (НСПК).
По словам собеседников издания, риски появления на рынке китайских конкурентов снизились. Однако, по словам источников газеты, если компании, производящие карты, не снизят цены, ЦБ готов вернуться к вопросу допуска в страну иностранных конкурентов. Так, цены на болванки отечественных производителей карт «Мир» в марте выросли в девять раз по сравнению с допандемийным уровнем из-за дефицита чипов.
В марте цены на болванки карт «Мир» превышали 9 евро. Сейчас, говорит источник газеты, они доходят до 7 евро, тогда как до пандемии карты стоили для банков по 0,4 евро за штуку. «Проблема с чипами известна, пусть они подорожали в четыре раза, даже в пять, но тогда карта должна стоить 1,5–2 евро»,— подчеркивает собеседник издания. Угрозой допуска китайских производителей, считают собеседники газеты, регулятор надеется снизить цены.
В ЦБ изданию подтвердили, что регулятор взаимодействует с банками, выявляя их потребности в заготовках банковских карт. Эксперты, опрошенные изданием, оценивают эти потребности в 10 млн шт. в месяц.
В марте «Коммерсантъ» сообщал, что российские банки на совещании в Минпромторге заявили о потребности в 115-120 млн платежных карт до конца 2022 г. В совещании участвовали представители Альфа-банка, ВТБ, Газпромбанка, МКБ, банка «ФК Открытие», Россельхозбанка, Сбербанка и Совкомбанка. Основная проблема с обеспечением клиентов картами заключается в дефиците чипов, большинство которых раньше закупали за границей.