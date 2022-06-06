ЦБ готов поддержать российское производство банковских карт

В марте цены на болванки карт «Мир» превышали 9 евро. Сейчас, говорит источник газеты, они доходят до 7 евро, тогда как до пандемии карты стоили для банков по 0,4 евро за штуку. «Проблема с чипами известна, пусть они подорожали в четыре раза, даже в пять, но тогда карта должна стоить 1,5–2 евро»,— подчеркивает собеседник издания. Угрозой допуска китайских производителей, считают собеседники газеты, регулятор надеется снизить цены.