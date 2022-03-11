«Коммерсантъ»: банки запросили в Минпромторге 120 млн заготовок для карт

В Центробанке сообщили, что вместе с Минпромторгом и участниками рынка работают над наращиванием пластиковых заготовок и чипов для банковских карт. В МКБ сообщили, что в банке есть достаточный запас пластика, в том числе для карт «Мир», однако чипы для карт хранятся на специализированных фабриках. В Минпромторге не ответили на запрос издания. Банки, участвовавшие в совещании, также не ответили на запросы издания. Эксперты на платежном рынке пояснили, что основная проблема с обеспечением клиентов картами заключается в дефиците чипов, большинство которых раньше закупали за границей.