«Коммерсантъ»: банки запросили в Минпромторге 120 млн заготовок для карт
Российские банки на совещании в Минпромторге заявили о потребности в 115-120 млн платежных карт до конца 2022 г., сообщил «Коммерсантъ» со ссылкой на источник на карточном рынке. В совещании участвовали представители Альфа-банка, ВТБ, Газпромбанка, МКБ, банка «ФК Открытие», Россельхозбанка, Сбербанка и Совкомбанка. Информацию подтвердили два собеседника издания, знакомые с результатами встречи.
В Центробанке сообщили, что вместе с Минпромторгом и участниками рынка работают над наращиванием пластиковых заготовок и чипов для банковских карт. В МКБ сообщили, что в банке есть достаточный запас пластика, в том числе для карт «Мир», однако чипы для карт хранятся на специализированных фабриках. В Минпромторге не ответили на запрос издания. Банки, участвовавшие в совещании, также не ответили на запросы издания. Эксперты на платежном рынке пояснили, что основная проблема с обеспечением клиентов картами заключается в дефиците чипов, большинство которых раньше закупали за границей.
Источник на рынке электроники рассказал изданию, что в России подобные чипы сейчас производит только завод «Микрон». Объем рынка банковских карт в России составляет около 20 млн штук в год, и завод может удовлетворить этот спрос, однако в последние дни спрос на чипы у «Микрона» вырос многократно. В компании отказались от комментариев.
По мнению собеседника издания на карточном рынке, до конца года банкам может потребоваться 160-170 млн карт. Исполнительный директор Национальной платежной ассоциации Мария Михайлова рассказала, что объем выпуска карт можно снизить с помощью продления сроков действия карт, стимулирования клиентов не использовать физические карты, внедрения новых методов оплаты и т. д. В ЦБ добавили, что сейчас растет популярность виртуальных карт, поэтому запрос клиентов на пластиковые карты снижается.