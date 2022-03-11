Visa и Mastercard теперь бесполезны за границей: какие есть альтернативы

Visa и Mastercard теперь бесполезны за границей: какие есть альтернативыНа замену приходит «Мир», но для оплаты за рубежом пока альтернатив мало
10 марта Visa и Mastercard перестали обслуживать российские карты. Россияне теперь не могут пользоваться этими картами за границей, осуществлять трансграничные переводы, оплачивать покупки на иностранных сайтах. В России карты работать продолжат – на территории страны все транзакции обрабатывает Национальная система платежных карт (НСПК). Открыть в России новые карты Visa и Mastercard теперь нельзя, но многие банки объявили о том, что уже выпущенные карты автоматически станут бессрочными.
То же самое касается российских карт японской платежной системы JCB. Получить перевод из России (как и из Белоруссии) через Western Union, находясь за рубежом, скоро будет тоже нельзя: система приостановила свою работу в обеих странах.
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