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Visa и Mastercard теперь бесполезны за границей: какие есть альтернативы

На замену приходит «Мир», но для оплаты за рубежом пока альтернатив мало
Софья Шелудченко Наталья Заруцкая
В связи с событиями двух последних недель спрос на карты национальной платежной системы кратно вырос / Андрей Гордеев / Ведомости

10 марта Visa и Mastercard перестали обслуживать российские карты. Россияне теперь не могут пользоваться этими картами за границей, осуществлять трансграничные переводы, оплачивать покупки на иностранных сайтах. В России карты работать продолжат – на территории страны все транзакции обрабатывает Национальная система платежных карт (НСПК). Открыть в России новые карты Visa и Mastercard теперь нельзя, но многие банки объявили о том, что уже выпущенные карты автоматически станут бессрочными.

То же самое касается российских карт японской платежной системы JCB. Получить перевод из России (как и из Белоруссии) через Western Union, находясь за рубежом, скоро будет тоже нельзя: система приостановила свою работу в обеих странах.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных