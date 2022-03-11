Visa и Mastercard теперь бесполезны за границей: какие есть альтернативы

10 марта Visa и Mastercard перестали обслуживать российские карты. Россияне теперь не могут пользоваться этими картами за границей, осуществлять трансграничные переводы, оплачивать покупки на иностранных сайтах. В России карты работать продолжат – на территории страны все транзакции обрабатывает Национальная система платежных карт (НСПК). Открыть в России новые карты Visa и Mastercard теперь нельзя, но многие банки объявили о том, что уже выпущенные карты автоматически станут бессрочными.