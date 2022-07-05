Путин подписал указ о репатриации валюты
Президент России Владимир Путин подписал указ о репатриации резидентами - участниками внешнеэкономической деятельности иностранной валюты. Соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
Согласно тексту документа, компании из России смогут выполнять взятые на себя обязательства перед держателями иностранных еврооблигаций при помощи размещения бондов с аналогичными условиями. Также у правительственной комиссии по контролю за инвестициями появилось право на введение ограничений на зачисление экспортерами иностранной валюты на свои счета, которые размещены за пределами РФ.
Кроме того, указ главы российского государства запрещает резидентам зачислять на иностранные счета валюту, полученную в виде дивидендов от российских компаний.
Данный указ принят в дополнение к мерам, которые предусматриваются другими указами президента России: «О применении специальных экономических мер в связи с недружественными действиями США и примкнувших к ним иностранных государств и международных организаций», подписанный Путиным 24 июля, указом «О дополнительных временных мерах экономического характера по обеспечению финансовой стабильности России» от 1 марта, а также указом «О временном порядке исполнения финансовых обязательств в сфере корпоративных отношений перед некоторыми иностранными кредиторами», который был подписан 4 мая.