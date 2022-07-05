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Путин подписал указ о репатриации валюты

Ведомости

Президент России Владимир Путин подписал указ о репатриации резидентами - участниками внешнеэкономической деятельности иностранной валюты. Соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Согласно тексту документа, компании из России смогут выполнять взятые на себя обязательства перед держателями иностранных еврооблигаций при помощи размещения бондов с аналогичными условиями. Также у правительственной комиссии по контролю за инвестициями появилось право на введение ограничений на зачисление экспортерами иностранной валюты на свои счета, которые размещены за пределами РФ.

Кроме того, указ главы российского государства запрещает резидентам зачислять на иностранные счета валюту, полученную в виде дивидендов от российских компаний.

Данный указ принят в дополнение к мерам, которые предусматриваются другими указами президента России: «О применении специальных экономических мер в связи с недружественными действиями США и примкнувших к ним иностранных государств и международных организаций», подписанный Путиным 24 июля, указом «О дополнительных временных мерах экономического характера по обеспечению финансовой стабильности России» от 1 марта, а также указом «О временном порядке исполнения финансовых обязательств в сфере корпоративных отношений перед некоторыми иностранными кредиторами», который был подписан 4 мая. 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных