Путин подписал указ о репатриации валюты

Согласно тексту документа, компании из России смогут выполнять взятые на себя обязательства перед держателями иностранных еврооблигаций при помощи размещения бондов с аналогичными условиями. Также у правительственной комиссии по контролю за инвестициями появилось право на введение ограничений на зачисление экспортерами иностранной валюты на свои счета, которые размещены за пределами РФ.