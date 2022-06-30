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Финансы

ЦБ увеличил лимит перевода за границу для физлиц до $1 млн

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Россияне с 1 июля смогут перевести на свои счета за границей или другому человеку не более $1 млн в месяц, сообщила пресс-служба ЦБ. Сейчас лимит составляет $150 000.

«С 1 июля 2022 г. физические лица — российские резиденты имеют право в течение календарного месяца перевести со своего счета в российском банке на свой счет за рубежом или другому человеку не более 1 млн долларов США или такую же сумму в эквиваленте в другой иностранной валюте», — рассказали в пресс-службе.

В ЦБ отметили, что такой же порог установлен для граждан дружественных России стран. Лимит по переводам за границу повысили из-за устойчивого положения на внутреннем валютном рынке, пояснили в ЦБ.

После начала спецоперации на Украине власти России запретили физлицам-нерезидентам и компаниям из недружественных стран переводить деньги из России за границу. 2 марта власти запретили вывозить из страны наличную валюту на сумму более $10 000. Затем ЦБ разрешил россиянам переводить за границу не более $5000 в месяц в пользу других россиян и впоследствии несколько раз увеличивал эту сумму.

С 8 июня Банк России разрешил переводить за границу не более $150 000 в месяц, а также увеличил до $10 000 порог переводов через специализированные организации без открытия счета. Ограничения на переводы валюты за рубеж действуют до 30 сентября этого года.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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