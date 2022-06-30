ЦБ увеличил лимит перевода за границу для физлиц до $1 млн
Россияне с 1 июля смогут перевести на свои счета за границей или другому человеку не более $1 млн в месяц, сообщила пресс-служба ЦБ. Сейчас лимит составляет $150 000.
«С 1 июля 2022 г. физические лица — российские резиденты имеют право в течение календарного месяца перевести со своего счета в российском банке на свой счет за рубежом или другому человеку не более 1 млн долларов США или такую же сумму в эквиваленте в другой иностранной валюте», — рассказали в пресс-службе.
В ЦБ отметили, что такой же порог установлен для граждан дружественных России стран. Лимит по переводам за границу повысили из-за устойчивого положения на внутреннем валютном рынке, пояснили в ЦБ.
После начала спецоперации на Украине власти России запретили физлицам-нерезидентам и компаниям из недружественных стран переводить деньги из России за границу. 2 марта власти запретили вывозить из страны наличную валюту на сумму более $10 000. Затем ЦБ разрешил россиянам переводить за границу не более $5000 в месяц в пользу других россиян и впоследствии несколько раз увеличивал эту сумму.
С 8 июня Банк России разрешил переводить за границу не более $150 000 в месяц, а также увеличил до $10 000 порог переводов через специализированные организации без открытия счета. Ограничения на переводы валюты за рубеж действуют до 30 сентября этого года.