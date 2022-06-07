Банк России увеличил лимит для переводов физлиц за рубеж до $150 000

28 февраля президент России Владимир Путин подписал указ, согласно которому компании и физлица, являющиеся резидентами недружественных стран, не смогут переводить деньги из России за рубеж. Кроме того, со 2 марта было запрещено вывозить из страны иностранную валюту наличными на сумму свыше $10 000. 6 марта Банк России разрешил россиянам переводить за границу не более $5000 в месяц в пользу других россиян, в том числе супругов и близких родственников. Также Банк России предписал кредитным организациям с 1 до 31 марта приостановить любые переводы средств юрлиц и физлиц из недружественных стран на счета за рубежом. 1 апреля ЦБ продлил этот запрет на шесть месяцев, а также смягчил ограничения на переводы средств за рубеж для физических лиц – лимит увеличен с $5000 до $10 000 в месяц. 16 мая резиденты и нерезиденты из дружественных стран получили возможность переводить со своего счета в российском банке на свой счет или счет другого физлица за рубежом $50 000 в месяц.