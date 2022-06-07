Банк России увеличил лимит для переводов физлиц за рубеж до $150 000
Банк России с 8 июня повысит лимиты для переводов за границу для российских физлиц-резидентов, сообщили в пресс-службе регулятора. Теперь они имеют право перевести на свой счет за рубежом или другому человеку не более $150 000 или эквивалентную сумму в другой валюте.
Аналогичную сумму на иностранные счета смогут переводить и физлица-нерезиденты из дружественных стран. В ЦБ уточнили, что ранее лимит составлял $50 000.
Регулятором был снижен и порог переводов через специализированные организации, которые осуществляют денежные переводы без открытия счета. Резиденты и нерезиденты из дружественных стран за месяц смогут переводить не более $10 000 или эквивалент в другой валюте. Прежний лимит составлял $5000.
«Для всех нерезидентов сохраняется возможность переводов за рубеж средств, которые они получают в виде зарплаты. Также остается в силе запрет на переводы за границу со стороны юридических лиц из стран, поддерживающих санкции», – уточнили в Банке России.
В ведомстве напомнили, что ограничения действуют до 30 сентября 2022 г., а суммы переводов рассчитываются по официальному курсу валют к рублю, установленному Банком России на дату поручения на перевод.
28 февраля президент России Владимир Путин подписал указ, согласно которому компании и физлица, являющиеся резидентами недружественных стран, не смогут переводить деньги из России за рубеж. Кроме того, со 2 марта было запрещено вывозить из страны иностранную валюту наличными на сумму свыше $10 000. 6 марта Банк России разрешил россиянам переводить за границу не более $5000 в месяц в пользу других россиян, в том числе супругов и близких родственников. Также Банк России предписал кредитным организациям с 1 до 31 марта приостановить любые переводы средств юрлиц и физлиц из недружественных стран на счета за рубежом. 1 апреля ЦБ продлил этот запрет на шесть месяцев, а также смягчил ограничения на переводы средств за рубеж для физических лиц – лимит увеличен с $5000 до $10 000 в месяц. 16 мая резиденты и нерезиденты из дружественных стран получили возможность переводить со своего счета в российском банке на свой счет или счет другого физлица за рубежом $50 000 в месяц.