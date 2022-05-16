ЦБ увеличил сумму перевода за рубеж для физлиц до $50 000 в месяц
Банк России установил новые пороги на переводы средств за рубеж для физических лиц. Теперь резиденты РФ и нерезиденты из дружественных стран могут перевести до $50 000 в месяц (или эквивалент в другой иностранной валюте) со своего счета в российском банке на свой счет или счет другого физлица за рубежом, говорится на сайте регулятора. Такие правила будут действовать до 30 сентября 2022 г. В начале апреля этот лимит увеличили с $5 000 до $10 000.
Через компании, оказывающие услуги по переводу денежных средств без открытия счета, резиденты и нерезиденты из дружественных стран по-прежнему могут перевести в месяц не более $5 000 или в эквиваленте в другой валюте, отмечает ЦБ.
«Физические лица — нерезиденты из дружественных стран, работающие в России по трудовым или гражданско-правовым договорам, дополнительно могут также переводить средства с российских счетов за рубеж в рублях и валюте в размере зарплаты или платы за выполнение работ и оказание услуг и делать такие же перечисления без открытия счета», — говорится в сообщении.
Нерезиденты из недружественных стран, работающие в России по трудовому договору, теперь могут переводить средства со своих российских счетов за рубеж не только в валюте, но и в рублях. Размер перевода может быть равен размеру зарплаты или платы за выполнение работ и оказание услуг, а также перечислять эти средства без открытия счета. До сегодняшнего дня нерезиденты из недружественных стран могли перечислять только средства в иностранной валюте в пределах $10 000 со счета и до $5 000 без открытия счета, напоминает ЦБ.
28 февраля президент России Владимир Путин подписал указ, согласно которому компании и физлица, являющиеся резидентами стран, объявивших об антироссийских санкциях, не смогут переводить деньги из России за рубеж. В списке ЦБ значатся 43 недружественные по отношению к России страны, в их числе 27 стран ЕС. Кроме того, со 2 марта запрещено вывозить из страны иностранную валюту наличными на сумму свыше $10 000. Раньше это было возможно при декларировании этой суммы на таможне. Позже меры валютного контроля были смягчены.