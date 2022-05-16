ЦБ увеличил сумму перевода за рубеж для физлиц до $50 000 в месяц

Нерезиденты из недружественных стран, работающие в России по трудовому договору, теперь могут переводить средства со своих российских счетов за рубеж не только в валюте, но и в рублях. Размер перевода может быть равен размеру зарплаты или платы за выполнение работ и оказание услуг, а также перечислять эти средства без открытия счета. До сегодняшнего дня нерезиденты из недружественных стран могли перечислять только средства в иностранной валюте в пределах $10 000 со счета и до $5 000 без открытия счета, напоминает ЦБ.